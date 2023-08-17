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مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 10:56 صباحا
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
تبييض الأسنان الكيميائي. (أرشيفية: الإنترنت)
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هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في تبييض الأسنان، ومن بينها تبييض الأسنان الكيميائي الذي يتميز  بأنه آمن وفعال ويمنح أسنانك البياض المطلوب، إلا أنه لا يخلو من العيوب والتي من بينها حساسية الأسنان والتهاب اللثة، تعرف إلى مميزات وسلبيات تبييض الأسنان الكيميائي حسب «ليالينا».

ما هو التبييض الكيميائي للأسنان؟
- يمكن تعريف تبييض الأسنان الكيميائي على أنه إحدى الطرق التي يجرى فيها استخدام مادة بيروكسيد الهيدروجين في تبييض الأسنان، بيروكسيد الهيدروجين هو مادة مطهرة شائعة الاستخدام في معظم أدوات الإسعافات الأولية، إضافة إلى ذلك فإن بيروكسيد الهيدروجين يعد إحدى العناصر الفعالة في العديد من المستحضرات التجارية المستخدمة في تبييض الأسنان، يقوم مبدأ عمله على اختراق طبقات الأسنان جزئيا ويزيل المركبات التي تسبب تغير اللون، يجدر التنويه إلى أهمية استخدام هذا المنتج بطريقة صحيحة وإلا يمكن أن يسبب تلف مينا الأسنان.

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ميزات تبييض الأسنان الكيميائي
- تتميز عملية تبييض الأسنان الكيميائي بأنها إحدى العمليات الآمنة والفعالة في تبييض الأسنان والتخلص من البقع واللطخات الموجودة على الأسنان وتمنح أسنانك البياض المطلوب.

طريقة تبييض الأسنان الكيميائي
- يمكنك استخدام الكيميائي بالطريقة الآتية، كل ما تحتاجه هو ربع كوب من 3% من بيروكسيد الهيدروجين، وربع كوب من الماء، قومي بخلط المكونات السابقة جيدا إلى حين الحصول على محلول متجانس يمكن استخدامه كغسول للفم، ومن الطرق الأخرى التي بإمكانك استخدامها للقيام بعملية تبييض الأسنان الكيميائي هو في عيادة الطبيب، وفيما يأتي خطوات تبييض الأسنان في عيادة الطبيب:

- يقوم الطبيب بتنظيف الأسنان والتأكد من سلامة وصحة لثة المريض.
- يقوم الطبيب بوضع غلاف واقٍ للثة ليحميها من تأثير المواد الكيميائية المبيضة.
- يقوم الطبيب بوضع مادة بيروكسيد الهيدروجين وهي المادة المبيضة على سطح الأسنان لدقائق معدودة.
- بعدها يقوم الطبيب بشطف أسنان المريض وإعادة الخطوة السابقة مرة أخرى.
- قد تستغرق هذه العملية مدة ساعة تقريبا عند الطبيب.

عيوب تبييض الأسنان الكيميائيي
 على الرغم من فوائد التبييض الكيميائي للأسنان؛ فإنه يمكن أن ينطوي على استخدامه بعض العيوب، وفيما يأتي عيوب تبييض الأسنان الكيميائي:

- قد تؤدي عمليات التبييض الكيميائي للأسنان حساسية الأسنان واللثة.
- في عمليات التبييض الكيميائي قد يتسرب القليل من المادة المبيضة بيروكسيد الأكسجين للثة مسببا الالتهابات.
- تهييج اللثة أو التهابها.
- قد تسبب تلف مينا الأسنان وزيادة احتمالية الإصابة بالتسوس.
- بيروكسيد الهيدروجين علاج منزلي شائع لتبييض الأسنان قد يساعد غسول الفم البسيط ببيروكسيد الهيدروجين في إزالة البقع الخفيفة. ويجدر التنويه إلى أهمية عدم ترك هذ المحلول على الأسنان لفترة طويلة لتجنب أي آثار جانبية، ومن أهم النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند استخدام التبييض الكيميائي هو تنظيف أسنانك يوميا بالفرشاة والمعجون المبيض بمعدل ثلاث مرات يوميا مع أهمية استخدم معجون أسنان بالفلورايد، لأن الفلورايد يساعد على حماية طبقة مينا الأسنان من التلف.

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