  • Alwasat News
Atwasat

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 12:15 مساء
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
طريقة تبييض الأسنان بالفاكهة الطبيعية (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم لك طريقة تبييض الأسنان بالفاكهة الطبيعية التي تمنحكِ ابتسامة ساحرة تجعلك تتمتعين بجاذبية أكبر تعرفي عليها معنا بحسب ما جاء بمجلة «جمالك».

التفاح
تعمل عملية مضغ التفاح الصلب على تقشير بلاك الأسنان، الذي يمكنه تغيير لون الأسنان من باهتة إلى بيضاء مشرقة، كما أن مضغ التفاح يُحفز إفراز اللعاب الذي يُمكنه بطبيعةِ الحال مكافحة البكتيريا في الفم التي تغير لون الأسنان.
بالإضافة إلى أن التفاح يحتوي على حامض الماليك الذي يعمل بمثابة مكونات طبيعية لإزالة البقع الموجودة على أسطح الأسنان.

الجزر
يُمكن للجزر أن يعمل كمبيض طبيعي للأسنان مثل التفاح والفراولة والمواد الغذائية التي يمكنها أن تزيل بلاك الأسنان الثابت أثناء عملية المضغ.

الليمون أو عصير الليمون
يمكن استخدام عصير الليمون لتبييض الأسنان، ويمكن مزج عصير الليمون مع الملح أو صودا الخبز لعمل عجينة تفرك بها الأسنان لعدة دقائق.
ولكن عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يمكن أن يسبب تآكل طبقة المينا، لذلك احرصي على شطف فرشاة الأسنان الخاصة بك بشكل صحيح بعد استخدام عصير الليمون على الأسنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه
ادخلي البطيخ في روتين العناية ببشرتك
ادخلي البطيخ في روتين العناية ببشرتك
تفاصيل إطلالة أصالة اللامعة
تفاصيل إطلالة أصالة اللامعة
تعرفي على نوع بشرتك وكيفية العناية بها
تعرفي على نوع بشرتك وكيفية العناية بها
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024
بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024...
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه...
عرض أزياء لـ«ديور» بمشهدية تحاكي المستقبل
عرض أزياء لـ«ديور» بمشهدية تحاكي المستقبل...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي...
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه...
المزيد
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان...
خلطة منزلية سحرية لتصغير الأنف
خلطة منزلية سحرية لتصغير الأنف...
النشا والزبادي لمحاربة تجاعيد الجبين
النشا والزبادي لمحاربة تجاعيد الجبين...
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر...
تعرفي على نوع بشرتك وكيفية العناية بها
تعرفي على نوع بشرتك وكيفية العناية بها...
المزيد