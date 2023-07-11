الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة تبييض الأسنان بالفاكهة الطبيعية التي تمنحكِ ابتسامة ساحرة تجعلك تتمتعين بجاذبية أكبر تعرفي عليها معنا بحسب ما جاء بمجلة «جمالك».

التفاح

تعمل عملية مضغ التفاح الصلب على تقشير بلاك الأسنان، الذي يمكنه تغيير لون الأسنان من باهتة إلى بيضاء مشرقة، كما أن مضغ التفاح يُحفز إفراز اللعاب الذي يُمكنه بطبيعةِ الحال مكافحة البكتيريا في الفم التي تغير لون الأسنان.

بالإضافة إلى أن التفاح يحتوي على حامض الماليك الذي يعمل بمثابة مكونات طبيعية لإزالة البقع الموجودة على أسطح الأسنان.

الجزر

يُمكن للجزر أن يعمل كمبيض طبيعي للأسنان مثل التفاح والفراولة والمواد الغذائية التي يمكنها أن تزيل بلاك الأسنان الثابت أثناء عملية المضغ.