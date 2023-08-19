الخل وماء الورد لنضارة البشرة وتنقيتها

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير غسول طبيعي في المنزل من الخل وماء الورد للتخلص من البثور وإعادة نضارة البشرة.

ويعمل هذا الغسول على مهاجمة الجراثيم التي تمنع حب الشباب أو البثور عن طريق الحفاظ على مسام البشرة خالية من البكتيريا والزيوت المتراكمة وذلك وفقا لموقع «جمالك».

كريم طبيعي منزلي لتقليل تجاعيد العين

إضافة إلى أنه علاج طبيعي فعال لمحاربة علامات الشيخوخة، فالكبريت في الخل يساعد في تخفيف العلامات إلى حد كبير.

المكونات وطريقة التطبيق:

- ملعقة كبيرة من الخل.

- 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

- 3 نقاط زيت لوز

- قومي بغسل الوجه بحيث يتم ترطيبه، واخلطي الخل مع ماء الورد في وعاء صغير، ثم قومي بغمس قطعة من القطن في الخليط ومن ثم تطبيقها من خلال تدليك الوجه بها.