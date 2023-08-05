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كريم طبيعي منزلي لتقليل تجاعيد العين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 12:46 مساء
كريم طبيعي منزلي لتقليل تجاعيد العين
هناك عوامل كثيرة تسهم في ظهور تجاعيد العين. نوضح لكِ اليوم بعضها، وكيفية علاجها (الإنترنت)
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أولى مناطق الوجه التي يبدأ فيها ظهور التجاعيد المنطقة المحيطة بالعين، والسبب لا ينحصر فقط في التقدم في السن، حيث إن هناك عوامل كثيرة تسهم في ظهور تجاعيد العين. نوضح لكِ اليوم بعضها، وكيفية علاجها بطريقة طبيعية تعرفي عليها معنا.

ما هي أسباب تجاعيد العين؟
التقدم في السن
- لا مفر من ظهور التجاعيد، سواء كانت في الوجه أو اليدين أو العين أو غيرها من مناطق الجسم، مع التقدم في العمر، إذ إن البشرة تبدأ في فقدان مرونتها وكمية الكولاجين فيها. ولأن الجلد في المنطقة المحيطة بالعينين يحتوي على نسبة متدنية جداً من هذه المادة، لذا تبرز تجاعيد العين قبل أي منطقة أخرى.

التدخين
- من العادات التي تعد من أكثر أسباب تجاعيد العين شيوعاً، وذلك للتأثيرات السلبية التي يحدثها النيكوتين على نسب الكولاجين، ومرونة البشرة، والأوعية الدموية التي تغذيها.

التعرض للشمس
- التعرض لأشعة الشمس دون اتخاذ أي إجراءات وقائية من أسباب ظهور تجاعيد البشرة، من بينها تجاعيد العين.

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اتباع نظام غذائي غير صحي
- أمور كثيرة تتغافل عنها عديد النساء في النظام الغذائي المتبع، مما يؤثر على البشرة، ويسهم في ظهور تجاعيد العين مثل عدم شرب كميات وفيرة من الماء، والإكثار من تناول الحلوى والسكريات والوجبات الجاهزة والأطعمة المعلبة، وعدم الإكثار من تناول الخضار والفاكهة.

إلى ذلك هناك أسباب أخرى لتجاعيد العين، منها:
- عامل الوراثة.
- العادات والممارسات الخاطئة مثل التحديق، والعبوس، والجلوس ساعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، ومشاهدة التلفاز من مسافة قريبة.
- كثرة فرك العين.
- عدم الاعتناء ببشرة منطقة العين من حيث إزالة المكياج قبل النوم والتنظيف والترطيب، وغير ذلك.
- أيضاً عدم تخصيص كريم لهذه المنطقة من الوجه التي تحتاج إلى مواد تراعي رقة الجلد فيها وحساسيته.

لذلك نقدم لكِ طريقة صنع كريم منزلياً، للتخفيف من حدة تجاعيد العين. تعرفِ على الطريقة معنا، وطبقيها بنفسك.
كريم زيت جوز الهند وفيتامين E لتجاعيد العين
المكونات وطريقة التطبيق:
ملعقة من زيت جوز الهند.
ملعقة من زبدة الشيا.
محتوى 3 كبسولات من فيتامين E.
ملعقة من جل الألوفيرا.
- يوضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا في حمام مائي ساخن، لتذويبهما.
- يضاف إليهما زيت فيتامين E وجل الألوفيرا.
بذلك أصبح كريم زيت جوز الهند وفيتامين E لعلاج تجاعيد العين جاهزاً.
- يوزع منه على البشرة مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، قبل الخلود إلى النوم.

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كريم زبدة الشيا لتجاعيد العين
المكونات وطريقة التطبيق:
3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.
ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
ملعقة كبيرة من زيت زهرة الربيع.
محتوى كبسولتين من فيتامين E.
- يوضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا في حمام مائي ساخن، ويضاف إليهما زيت اللوز الحلو وفيتامين E وزيت زهرة الربيع.
- تمزج جميع المكونات جيداً، للحصول على قوام كريمي.
- يوضع من هذا الكريم يومياً مرتين، صباحا ومساء قبل النوم، ويمكن الاحتفاظ به 3 أشهر في البراد.
 

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