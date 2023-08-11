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5 نصائح للعناية بالبشرة في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 01:51 مساء
5 نصائح للعناية بالبشرة في الصيف
الماء مهم جدا للبشرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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تقع البشرة فريسة للجفاف والبثور والتصبغات اللونية والشحوب بفعل درجات الحرارة المرتفعة لفصل الصيف، ولمواجهة ذلك تقدِّم خبيرة تجميل الوجه ناعومي بيل بعض النصائح للعناية بالبشرة، وفق موقع «24».

الترطيب:
يساعد الماء في الحفاظ على توازن الرطوبة للجسم والبشرة، كما يساعد أيضًا في عملية إزالة السموم من جميع أنحاء الجسم. تأكدي من شرب أكثر من 10 أكواب من الماء كل يوم، وذلك لمنع الإصابة بالجفاف.

الحماية من الشمس:
لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ينبغي استعمال كريم حماية من الشمس ذي مُعامل حماية SPF لا يقل عن 30، مع مراعاة تطبيقه بسخاء كل ساعتين.

- فوائد شجرة «النيم» لصحة وحيوية البشرة
- ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية
- قناع العدس لتوحيد لون البشرة
- ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
- كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه

التقشير:
يساعد التقشير على إزالة الجلد الباهت والميت؛ لذا فإن إضافة مقشر إنزيمي مرة واحدة في الأسبوع إلى نظام العناية بالبشرة في المنزل سيفعل المعجزات لبشرتك.

قللي من المكياج:
قللي من مكياجك خلال فصل الصيف وأضيفي الكثير من مرطب الشفاه إلى روتينك للحفاظ على مسامك نظيفة وليونة شفتيك.

مرطب خفيف:
ينبغي خلال فصل الصيف استخدام مرطب خفيف الوزن وغير دهني بدلًا من مستحضرات العناية الشتوية الغنية بالدهون.

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