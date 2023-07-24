البطاطا والجزر والحليب لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

البطاطا من المكونات الطبيعية الرائعة التي تساعد على التخلص من مشكلات البشرة والتخلص من الحبوب وتنعيم وتفتيحها، فضلًا على الفوائد المميزة الأخرى.

لذك نقدم لكِ أهم فوائد ماسك البطاطا للبشرة، وطريقة تحضيره وتطبيقه وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

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فائدة البطاطا للبشرة

- استخدام البطاطا على البشرة مهم لتفتيح البشرة، حيث إنه يساعد على تفتيح البقع الداكنة والاسمرار والنمش الذي يوجد على البشرة والذي يكون ناتجاً عن التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، وهذا لأن البطاطا تحتوي على «إنزيم الكاتيكوليز» الذي يعتبر من الإنزيمات الهامة الفعالة في تبييض البشرة.

هل البطاطا تزيل آثار الحبوب؟

- البطاطا لها تأثير فعال في القضاء على الحبوب الموجودة على البشرة والاحمرار المصاحب لها، وهذا لأنه يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات.

- كما أن البطاطا مهمة للقضاء على الهالات السوداء والتخلص من الندبات الموجودة على البشرة وهذا لأنها تساعد على تحفيز الكولاجين.

- البطاطا تحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين C وفيتامين B التي لها دور في الوقاية من الإصابة بالتجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من علامات الشيخوخة.

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المكونات وطريقة التطبيق

ثمرة من البطاطا.

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.

ملعقتان من الحليب.

- يجري سلق البطاطا جيدًا بدون التخلص من القشرة الخارجية.

- يجري تقشير البطاطا وهرسها بشكل جيد حتى تصبح مثل المعجون.

- يُضاف إليها زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.

- نضع الحليب ويجري تقليب وهرس المكونات جيدًا.

- تنظف البشرة وتجفف جيدًا، ويجري فرد الخليط على البشرة.

- يترك لمدة ربع ساعة ويجري شطف البشرة بالماء الفاتر.

- يكرر الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.