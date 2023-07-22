الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها

القاهرة - بوابة الوسط

الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة، ويُعتقد أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. كما يعالج الشاي الأسود الكثير من مشكلات البشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الذي يقلل الضرر الناجم عن الجذور الحرة، ومن ثم يمنع الشيخوخة المبكرة، وهذه المكونات أكثر فاعلية بكثير من كريمات البشرة باهظة الثمن، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

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