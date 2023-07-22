الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها...

الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة، ويُعتقد أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. كما يعالج الشاي الأسود الكثير من مشكلات البشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الذي يقلل الضرر الناجم عن الجذور الحرة، ومن ثم يمنع الشيخوخة المبكرة، وهذه المكونات أكثر فاعلية بكثير من كريمات البشرة باهظة الثمن، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا
فوائد الشاي الأسود للبشرة
يحتوي الشاي الأسود أيضا على الكاتيكين والفلافونويدات التي تحمي الجلد من تلف الجلد الناتج من الأشعة فوق البنفسجية. عند استخدامه موضعيا، لاحتواء الشاي الأسود على نسبة عالية من الكافيين، يعمل على شد البشرة وإزالة البثور، وتقليل التصبغ، وتهدئة الالتهابات، وتعزيز إنتاج الكولاجين، ومنع الشيخوخة المبكرة. كما أنه يزيل السموم من الجسم.
طرق استخدام الشاي الأسود للحصول على بشرة متوهجة:
منقوع الشاي الأسود
- اغلي كيسا من الشاي الأسود، واتركيه يبرد، حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.
- انقعي كرة قطنية في هذا الشاي، وضعيها على وجهكِ، لإزالة الشوائب وشد الجلد.
ماسك التقشير بالشاي الأسود والعسل
- حضرى كيسا من الشاي الأسود أو انقعيه في الماء الساخن من 3 إلى 4 دقائق.
- عندما يبرد الشاي إلى درجة حرارة الغرفة، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل، وضعيها على الوجه والرقبة، واتركيها 20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء العادي.
ماسك الشاي الأسود لعلاج البشرة الملتهبة
- إذا كانت بشرتكِ ملتهبة ومتهيجة، فإن خصائص الشاي الأسود المهدئة يمكن أن تخفض الإحمرار والتهيج.
- اغمسي كيس شاي أسود في ماء ساخن، واتركيه من 2 إلى 3 دقائق.
- اخرجي الكيس واحتفظي به في الثلاجة لـ10 أو 15 دقيقة.
- اخرجيه وضعيه على المنطقة المصابة.
- كرري ذلك كلما دعت الحاجة، حتى يهدأ الإحمرار والالتهاب.
تعليقات