  • Alwasat News
Atwasat

الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 12:14 مساء
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها
ادخلي الشاي الأسود في روتين العناية ببشرتك (الإنترنت)
alwasat radio

الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة، ويُعتقد أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. كما يعالج الشاي الأسود الكثير من مشكلات البشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الذي يقلل الضرر الناجم عن الجذور الحرة، ومن ثم يمنع الشيخوخة المبكرة، وهذه المكونات أكثر فاعلية بكثير من كريمات البشرة باهظة الثمن، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا

فوائد الشاي الأسود للبشرة
يحتوي الشاي الأسود أيضا على الكاتيكين والفلافونويدات التي تحمي الجلد من تلف الجلد الناتج من الأشعة فوق البنفسجية. عند استخدامه موضعيا، لاحتواء الشاي الأسود على نسبة عالية من الكافيين، يعمل على شد البشرة وإزالة البثور، وتقليل التصبغ، وتهدئة الالتهابات، وتعزيز إنتاج الكولاجين، ومنع الشيخوخة المبكرة. كما أنه يزيل السموم من الجسم.

طرق استخدام الشاي الأسود للحصول على بشرة متوهجة:
منقوع الشاي الأسود
- اغلي كيسا من الشاي الأسود، واتركيه يبرد، حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.
- انقعي كرة قطنية في هذا الشاي، وضعيها على وجهكِ، لإزالة الشوائب وشد الجلد.

ماسك التقشير بالشاي الأسود والعسل
- حضرى كيسا من الشاي الأسود أو انقعيه في الماء الساخن من 3 إلى 4 دقائق.
- عندما يبرد الشاي إلى درجة حرارة الغرفة، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل، وضعيها على الوجه والرقبة، واتركيها 20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء العادي.

ماسك الشاي الأسود لعلاج البشرة الملتهبة
- إذا كانت بشرتكِ ملتهبة ومتهيجة، فإن خصائص الشاي الأسود المهدئة يمكن أن تخفض الإحمرار والتهيج.
- اغمسي كيس شاي أسود في ماء ساخن، واتركيه من 2 إلى 3 دقائق.
- اخرجي الكيس واحتفظي به في الثلاجة لـ10 أو 15 دقيقة.
- اخرجيه وضعيه على المنطقة المصابة.
- كرري ذلك كلما دعت الحاجة، حتى يهدأ الإحمرار والالتهاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة

شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
النصر السعودي يفاوض ساديو ماني

النصر السعودي يفاوض ساديو ماني
هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام

هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام
كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة

كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة
اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي

لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين

غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ليبيا.. والحل قد يكون «فيدراليا»

وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ...
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين

في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين
محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي

محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق...
«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة

«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوائد زيت بذور العنب للبشرة والشعر
فوائد زيت بذور العنب للبشرة والشعر
خميرة الخبز والألوفيرا للتخلص من تجاعيد الرقبة
خميرة الخبز والألوفيرا للتخلص من تجاعيد الرقبة
بالفيديو.. «Fendi» تستمد جديد خريف 2023 من الآلهة اليونانية
بالفيديو.. «Fendi» تستمد جديد خريف 2023 من الآلهة اليونانية
مزيل عرق من الشبة والألوفيرا
مزيل عرق من الشبة والألوفيرا
المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف
المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر...
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه...
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور...
«الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب
«الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب...
البساطة عنوان «Dior» لخريف 2023
البساطة عنوان «Dior» لخريف 2023...
المزيد
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها...
البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا
البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا...
صبا مبارك تخطف الأنظار بتصميم «ألكسندر ماكوين»
صبا مبارك تخطف الأنظار بتصميم «ألكسندر ماكوين»...
المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف
المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف...
مزيل عرق من الشبة والألوفيرا
مزيل عرق من الشبة والألوفيرا...
المزيد