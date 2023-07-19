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البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 02:36 مساء
البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا
يمكن الاستفادة من المكونات الطبيعية الموجودة داخل مطبخك في تنظيف الوجه، وجعل بشرتك نظيفة ومشرقة (الإنترنت)
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بعد يوم عمل طويل، فمن المؤكد أن روتين العناية ببشرتك يتضمن التنظيف باستخدام منظف للبشرة، وهناك الكثير من المنتجات لتنظيف البشرة تحقق نتائج فعالة، ولكن يمكن الاستفادة من المكونات الطبيعية الموجودة داخل مطبخك في تنظيف الوجه، والتي تجعل بشرتك نظيفة تماما ومشرقة. تعرفي على الطريقة معنا، وطبقيها بنفسك، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

البزار ودقيق الحمص والحليب
- يساعد دقيق الحمص على تنظيف البشرة بعمق، والتخلص من الأتربة والشوائب، حيث إن به خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات. بينما البزار يُفتح البقع الداكنة، ويُقلل حب الشباب، ويترك البشرة نظيفة ونقية.
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من دقيق الحمص
ملعقة صغيرة من الكركم
حليب (للعجن)
طريقة الاستخدام:
- تمزج المكونات جميعها جيدا، حتى يصبح الخليط متجانسا، ويوضع على البشرة بقطعة قطن ويدلك بلطف.
- يترك 15 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

طريقة تنظيف الوجه بالحليب والملح
- الحليب منظف فعال للبشرة، ويجعلها ناعمة ومشرقة، حيث يحتوي على مركبات يمكن أن تُحسن من نسيج الجلد، ويُقلل من ظهور التجاعيد. كما أن الحليب والملح يعملان كمقشر، لإزالة الأتربة والأوساخ والمكياج من البشرة.
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة من الحليب
ملعقة صغيرة من الملح أو صودا الخبز
- يمزج الحليب والملح جيدا، ويدلك الوجه بهذا المنظف، ولكن بلطف.
- يترك 10 دقائق، ثم تشطف البشرة بالماء الفاتر.

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