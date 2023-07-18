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مزيل عرق من الشبة والألوفيرا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:37 صباحا
مزيل عرق من الشبة والألوفيرا
طريقة صنع مزيل عرق من مكونات طبيعية (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل عرق من مكونات طبيعية، تغنيكِ عن استخدام أي مكونات كيميائية أخرى. تعرفي معنا على مكونات هذا المزيل وطريقة صنعه في منزلك في خطوات بسيطة، وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
2 ملعقة كريم مرطب.
4 ملاعق جل ألوفيرا.
2 ملعقة شبة مطحونة.
ماء زهر أو ماء ورد.
3 ملاعق بودرة أطفال.
مسك أبيض بودرة.

طريقة التحضير
- احضري زجاجة فارغة وضعي فيها جميع المقادير واخلطيها حتى يتكون عندك خليط مثل الكريم، عندها ضعيه تحت الإبط بعد الاستحمام أو أي وقت تريدين، ومع المداومة على وضع هذا المزيل ستشعرين بنتائج مبهرة في التخلص من روائح العرق الكريهة بجانب نعومة الجلد.

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