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المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 01:10 مساء
المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف
إليكِ بعض الوصفات الطبيعية للعناية بشعرك عناية مضاعفة وإنقاذه من تلف الصيف (الإنترنت)
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تعرض الشعر خلال فصل الصيف لأشعة الشمس يترك آثاراً سلبية على خصلات الشعر مثل الجفاف والشحوب والتقصف، وغيرها من المشكلات التي تتفاقم أيضاً مع تقلبات الجو. لذلك يجب العناية به بشكل مكثف. نقدم لكِ بعض الوصفات الطبيعية، للعناية بشعرك عناية مضاعفة، وإنقاذه من تلف الصيف. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفات طبيعية لعلاج تلف الشعر
وصفة الأفوكادو والمايونيز لعلاج الشعر التالف
المكونات وطريقة التطبيق
½ ثمرة من الأفوكادو
كوب من المايونيز
- يهرس الأفوكادو جيداً، ثم يمزج مع المايونيز.
- يوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يغطى بقبعة الاستحمام النايلون، ويترك ساعة بعد ذلك، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.
- تكرر الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيا، لعلاج الشعر التالف.
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وصفة البيض والعسل
المكونات وطريقة التطبيق
3 بيضات
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
ملعقة كبيرة من العسل
- يخفق البيض جيداً، ثم يمزج مع زيت الزيتون والعسل، ويوزع الخليط على شعر رطب من الجذور حتى الأطراف.
- يترك 45 دقيقة بعد تغطيته بقبعة الاستحمام النايلون، ثم يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب.
- تكرر الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيا، لعلاج الشعر التالف.
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وصفة زبدة الشيا والزبادي
المكونات وطريقة التطبيق
3 ملاعق من زبدة الشيا
¼ كوب من الزبادي
ملعقة صغيرة من خل التفاح
ملعقة كبيرة من العسل
- تمزج زبدة الشيا مع الزبادي جيداً، ثم يضاف إليهما خل التفاح والعسل، وتقلب جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً، ثم يوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يترك على الشعر ½ ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب.
- تكرر الوصفة من مرة أسبوعيا، لعلاج الشعر التالف.

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