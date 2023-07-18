المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض الشعر خلال فصل الصيف لأشعة الشمس يترك آثاراً سلبية على خصلات الشعر مثل الجفاف والشحوب والتقصف، وغيرها من المشكلات التي تتفاقم أيضاً مع تقلبات الجو. لذلك يجب العناية به بشكل مكثف. نقدم لكِ بعض الوصفات الطبيعية، للعناية بشعرك عناية مضاعفة، وإنقاذه من تلف الصيف. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفات طبيعية لعلاج تلف الشعر

وصفة الأفوكادو والمايونيز لعلاج الشعر التالف

المكونات وطريقة التطبيق

½ ثمرة من الأفوكادو

كوب من المايونيز

- يهرس الأفوكادو جيداً، ثم يمزج مع المايونيز.

- يوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

- يغطى بقبعة الاستحمام النايلون، ويترك ساعة بعد ذلك، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

- تكرر الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيا، لعلاج الشعر التالف.

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وصفة البيض والعسل

المكونات وطريقة التطبيق

3 بيضات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل

- يخفق البيض جيداً، ثم يمزج مع زيت الزيتون والعسل، ويوزع الخليط على شعر رطب من الجذور حتى الأطراف.

- يترك 45 دقيقة بعد تغطيته بقبعة الاستحمام النايلون، ثم يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب.

- تكرر الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيا، لعلاج الشعر التالف.

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