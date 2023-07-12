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كل ما تريدين معرفته عن الدلكة السودانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 10:22 صباحا
كل ما تريدين معرفته عن الدلكة السودانية
الدلكة السودانية السوداء هي عبارة عن مسحوق من الحبوب المطحونة مع زيوت عطرية وأعشاب (الإنترنت)
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الدلكة السودانية السوداء هي عبارة عن مسحوق من الحبوب المطحونة مع زيوت عطرية وأعشاب، مطبوخة معا حتى تكون عجينة لديها القدرة على تقشير الجسم وتنظيفه، تعرفي معنا على فوائدها وتكوينها وطريقة استخدامها وذلك وفقا لموقع «هي».

فوائد الدلكة السودانية السوداء
- تزايد ذكر اسم الدلكة السودانية السوداء في الأوساط النسائية لم يأتِ من فراغ؛ فهي تمنح الكثير من الفوائد، وإليك فوائدها لبشرة صافية ونظيفة:
- تعمل على تعزيز نشاط الدورة الدموية، ما يمنح الجلد نضارة ولونا ورديا محببا.
- تساعد على تبييض الجسم وإزالة الندبات والبقع الداكنة.
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- نتائج مذهلة في ما يخص استخدام الدلكة السودانية لتوحيد لون الجسم؛ حيث تخلصك من الاسمرار وتمنح الجسم لونا مشرقا.
- تزيل الشوائب والتراكمات من الجلد ما يمنحها مظهرا صافيا ومميزا.
- تزيل الجلد الميت وتنظف المسام.
- تمنح الجلد الترطيب العميق وتقلل من الجفاف
- تساعد على تجديد وتنشيط الخلايا.
- تمنح الجسم رائحة مميزة وخلابة لا تزول بسهولة.
- تبطئ من عملية نمو الشعر الزائد ما يجعل الجلد أملس وذا مظهر أنثوي فريد.
- تزيل الترهلات من الجلد وتمنحك جلدا مشدودا.

مكونات الدلكة السودانية
تعرفي على نوع بشرتك وكيفية العناية بها
يمكن تجهيز الدلكة في المنزل وإعدادها بكل سهولة، فقط احضري هذه المكونات:
ملعقتان صغيرتان من المسك المطحون.
ملعقة كبيرة من دقيق الترمس الناعم جدا.
2 ملعقة صغيرة من دقيق الحمص المطحون ناعما.
ملعقة كبيرة من زيت الورد.
2 ملعقة صغيرة من السمسم المطحون.
2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
4 ملاعق صغيرة من القرنفل المطحون ناعم.
3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.
2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
2 ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة التحضير
- انقعي القرنفل في الماء لمدة ليلة كاملة في كمية من الماء كبيرة نوعا ما.
- قلبي جميع المكونات الجافة معا ثم ضعي الزيوت واخلطيها جيدا.
- أضيفي الماء المنقوع به القرنفل مع المواد الجافة والزيوت.
- ضعي المكونات معا في قدر كبير على النار.
- اتركي القدر على النار حتى يتماسك الخليط ويصير لونه أسود.
- انقلي العجينة على طبق خشبي واتركيها ريثما تبرد، ثم رطبيها بإضافة زيت القرنفل مخلوط بزيت الورد لسهولة التشكيل.
- يجرى حفظ الدلكة السودانية السوداء في عبوة زجاجية محكمة الغلق، وتترك حتى استخدامها.

طريقة تطبيق الدلكة السوداء على الجسم
- يغسل الجسم كالمعتاد بماء فاتر ثم جففي البشرة بفوطة قطنية دون فرك بعنف و افردي العجينة على يديك ورطبيها بالماء ووزعيها بشكل متساوٍ على البشرة.
- افركي في حركات دائرية حتى تتخلصي من الشوائب والجلد الميت ثم اتركي العجينة على البشرة ريثما تستفيد البشرة من مكونات العجينة.
- أزيلي بقايا الدلكة السودانية السوداء واشطفي الجسم وجففيه واستخدمي مرطبا مناسبا للجسم، بعد غسل الدلكة السودانية السوداء.

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