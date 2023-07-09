تعرفي على نوع بشرتك وكيفية العناية بها

القاهرة - بوابة الوسط

تنظيف البشرة من القواعد الأساسية للروتين اليومي للعناية بالبشرة، والأمر لا ينحصر في القليل من الماء وأحد أنواع الغسول أو الصابون، بل يتعدى ذلك بكثير، فمعرفة نوع البشرة تعد مفتاح الروتين الصحيح للتنظيف المثالي من أجل الحصول في نهاية المطاف على بشرة نضرة ومشرقة.

لذلك، نوضح لكِ كيفية معرفة نوع بشرتك، والطرق الصحيحة لتنظيفها. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

أنواع البشرة وكيفية التعرف على كل نوع

هناك 5 أنواع من البشرة:

البشرة العادية

- تمتاز البشرة العادية عن الأنواع الأخرى بخلوها من العيوب، فهي نادراً ما تكون مسامها متسعة أو تعاني البثور، وهذا بسبب رطوبة وليونة جلدها.

البشرة الجافة

- تتسم البشرة الجافة بقلة الزهم الذي تفرزه المسام، وتحتاجه البشرة للحفاظ على رطوبتها، وبناء حاجز وقائي من العوامل الخارجية التي تلعب دوراً رئيسياً في جفافها، فيبدو الجلد قاسياً نوعاً ما ومشدوداً ومقشراً ومتهيجاً.

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البشرة الدهنية

- تمتاز البشرة الدهنية بشدة لمعانها ومسامها الواسعة، حيث يطفو الزهم على الجلد في مناطق مختلفة من الجسم مثل الوجه والعنق والكتفين والظهر. وقد يُخيل للبعض أن البشرة الدهنية وما تعانيه من مشاكل بشرة غير صحية. لكن، بحسب أطباء الجلد وخبراء العناية بالجلد، فهي النوع الأقل عرضة لظهور التجاعيد المبكرة، حيث توفر لها هذه الزيوت طبقة عازلة من العوامل الخارجية والجفاف.

البشرة الحساسة

- البشرة الحساسة هي الأكثر تأثراً بالعوامل الخارجية ومستحضرات العناية والتجميل، وكذلك بالعطور، التي تُظهر عليها علامات الإحمرار والالتهابات والجفاف والطفح الجلدي، وغيرها. ويحتاج هذا النوع من البشرة إلى الدقة في العناية، واختيار مستحضرات العناية والمكياج التي تعتمد في تركيبتها على المواد الطبيعية، والابتعاد عن تلك التي تحتوي على مواد كيميائية وعطور.

البشرة المختلطة

- تعرف أيضاً بالبشرة المركبة، وهي مزيج بين البشرة الدهنية والعادية أو الجافة، حيث تبدو دهنية في منطقة من الوجه، وهي الجبين والأنف والذقن، والتي يطلق عليها T-Zone. في حين أنها تبدو عادية أو جافة في منطقتي الخدود والفك. ولهذا النوع من البشرة، ينبغي استخدام منتجات منفصلة تراعي طبيعة البشرة المختلطة.

تنظيف البشرة بحسب نوعها

تنظيف البشرة العادية

- تنظيف البشرة العادية مهمة سهلة للغاية، حيث يمكن القيام بذلك عبر استخدام منتجات تحتوي على نسب معتدلة من الأحماض والزيوت، أو يمكن الاستعانة بالمكونات الطبيعية مثل الخيار والزبادي وماء الورد، أو الريحان والنعناع.

- أعدي منظف الريحان والنعناع لتنظيف بشرتك العادية مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، وذلك وفق الطريقة التالية:

3 ملاعق من أوراق الريحان الجافة، أو كمية من أوراق الريحان الطازجة.

حفنة من أوراق النعناع الطازجة.

كوب من الماء المغلي.

قطرات من زيت جوز الهند.

- توضع الأعشاب في الماء على النار حتى يغلي لـ20 دقيقة، ويصفى الماء، ثم يحفظ في زجاجة في البراد، بعد إضافة قطرات زيت جوز الهند.

- تمرر قطنة مبللة بمنظف الريحان والنعناع مرتين في اليوم، لتنظيف البشرة العادية، ثم تغسل البشرة بالماء البارد.

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تنظيف البشرة الجافة

- لتنظيف البشرة الجافة، سواء في الروتين الصباحي أو المسائي، يجب الامتناع عن استخدام الصابون القاسي والماء الساخن، لأنهما يتسببان في تفاقم جفافها.

- ينصح الخبراء باختيار منظف غني بالمواد التي تعمل على ترطيبها، ومن ماركات موثوق بها، وتفرك به البشرة بلطف، ثم تغسل بالماء البارد، على أن تلي هذه الخطوة الترطيب. وفي المساء، ينصح بإزالة المكياج بمستحضر غني بالزيوت، ثم استخدام الغسول، يليه الترطيب.

- يمكن الاستعانة بغسول طبيعي للبشرة الجافة من بعض المكونات الطبيعية، وطريقة التطبيق:

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

- يمزج المكونان مع بعضهما البعض جيدا.

- يوزع على بشرة الرقبة والعنق، ثم يترك 5 دقائق.

- بعد ذلك، تمرر قطنة، لإزالته، ثم تغسل البشرة بالماء البارد.

تنظيف البشرة الدهنية

- ينصح الخبراء لتنظيف البشرة الدهنية باختيار المنتجات التي تحتوي في تركيبتها على الكبريت الذي يخفف من معدل الزيوت التي تفرزها المسام ويفتتها، والابتعاد في المقابل عن تلك التي تحتوي على الزيوت أو المكونات الدهنية.

يمكن إعداد منظف طبيعي من الليمون عبر هذه المكونات:

القليل من الماء.

بضع قطرات من عصير الليمون الطازج.

- يضاف عصير الليمون إلى الماء، ثم تمرر قطنة بالمزيج على البشرة الدهنية، وتغسل بالماء البارد.

تنظيف البشرة الحساسة

- ذكرنا في السابق أن البشرة الحساسة تستدعي الكثير من الدقة في اختيار المستحضرات التي تعنى بها. لذا، يفضل استشارة طبيب في الأمراض الجلدية، لانتقاء المنظف المناسب لها، والذي عادة ما ينصح بالمنتجات التي تزخر بالمكونات الطبيعية اللطيفة على هذا النوع من البشرة.

الحليب من المكونات الطبيعية المناسبة للبشرة الحساسة، فهو لطيف ويساعد على تنظيفها وتهدئتها، وكذلك على ترطيبها.

المكونات وطريقة التطبيق:

فنجان من الحليب السائل.

- تمرر قطنة مبللة بالحليب على البشرة بلطف، ثم تغسل بالماء البارد.