البساطة عنوان «Dior» لخريف 2023

القاهرة - بوابة الوسط

في عرض أزياء «Dior» للأزياء الراقية (هوت كوتور) لخريف 2023 سارت عارضات الأزياء على المنصة في متحف «Musée Rodin» مرتديات ملابس بالألوان المحايدة، وكلها جرى تصميمها بأشكال أصيلة وكلاسيكية بتصميماتها الرائعة وجمالياتها الفاخرة.

وجاءت المجموعة غارقة في البساطة القوية للعصور القديمة اليونانية والرومانية، (الثقافة القديمة التي نشأت في روما) مع أفكارها حول كيفية جعل الكلاسيكية وثيقة الصلة إلى الأبد من خلال تصميم الأزياء الراقية لـ«ديور»، وفقا لموقع «ليالينا».

أسبوع الأزياء الراقية ينطلق في باريس رغم أعمال الشغب

أكثر ما يميز مجموعة «Dior هوت كوتور» 2023

قدمت المعاطف التي تشبه الشرنقة، والبلوزات ذات الثنيات ذات الخصر الإمبراطوري لمسة جديدة على الموضة التي شعرت بأنها عابرة موسميا وكلاسيكية.

شاهدي معنا بعض الصور، واستوحي منها إطلالتك.



جاءت مجموعة «Dior» غارقة في البساطة القوية للعصور القديمة اليونانية والرومانية (الإنترنت)