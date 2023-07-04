حيلة جمالية لإبراز عينيك بخطوة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ خدعة خالية من التعقيدات لـ«لوك» بسيط وسهل من أجل إظهار جمالك في خطوة واحدة. تعرفي معنا على هذه الحيلة، لجعل العين تبرز وتبدو أكثر جمالا، ولن تحتاجي لتطبيقها سوى مستحضر واحد: آيلاينر أسود. لكن الخدعة تكمن في كيفية استخدامه وفقا لموقع «جمالك».