حيلة جمالية لإبراز عينيك بخطوة واحدة...

إليكِ خدعة خالية من التعقيدات لـ«لوك» بسيط وسهل من أجل إظهار جمالك في خطوة واحدة. تعرفي معنا على هذه الحيلة، لجعل العين تبرز وتبدو أكثر جمالا، ولن تحتاجي لتطبيقها سوى مستحضر واحد: آيلاينر أسود. لكن الخدعة تكمن في كيفية استخدامه وفقا لموقع «جمالك».
تحديد العين
- إذا حددت الزوايا الداخلية للعين من كل الجوانب، أي من الأعلى والأسفل، بالآيلاينر الأسود، على أن تبقي على سائر مكياج العين نظيفا للغاية من دون أي تلطيخ، ستحصلين على عينين أكثر إشراقا، وستجعل هذه الطريقة عينيك تبدوان بارزتين من دون اللجوء إلى استخدام الظلال أو أي خطى أخرى على العينين.
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- عليك أن تختاري قلم الآيلاينر المثالي برأس دقيق، لأن هذا اللوك يجب أن يبدو حادا، ويجب أن يبقى في مكانه طيلة الوقت، حتى لا يتلف اللوك بالكامل.
- بعد أن تحددي بداخل عينيك، ابقي على سائر مكياجك طبيعيا.
- إذا كنتِ تحبين الظلال، اضيفي لونا ناعما وحياديا مع حمرة خدود بيج مشمشي، واكتفي بلون أحمر شفاه طبيعي أو شفاف، لتحصلين على «لوك» جذاب وآسر وغير متكلف على الإطلاق.
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