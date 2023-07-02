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القرفة والملح مقشران طبيعيان للعناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 10:27 صباحا
القرفة والملح مقشران طبيعيان للعناية ببشرتك
طريقة طبيعية لتقشير البشرة وترطيبها بالقرفة والسكر والملح (الإنترنت)
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تتمتع القرفة بالكثير من الفوائد التي تتعلّق بالعناية بالبشرة، حيث تزيد نسبة الكولاجين، وتساعد على شد البشرة، وعلاج حب الشباب وتنعيم البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ الاستفادة من خصائص القرفة، وتحضير مقشر منها. لذلك نقدّم لكِ أبرز الخلطات التي يمكنكِ تحضيرها من أجل الحصول على سكراب من القرفة.. تعرفي عليها معنا.

سكراب القرفة والقهوة
المكونات:
1/4 كوب من زيت جوز الهند.
3/4 كوب قهوة مطحونة.
1/2 ملعقة من السكر.
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
طريقة التحضير
- ذوّبي زيت جوز الهند على نار هادئة مع تجنب الغليان.
- أضيفي بقية المكونات، واخلطيها بملعقة خشبية.
- طبّقي القناع على الوجه والعنق بعد الاستحمام، وقومي بالتدليك بحركة دائرية لطيفة.
- اتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ أو بقطعة قماش مبللة.
- كرري تطبيق هذا المقشر مرة واحدة أسبوعيا.

سكراب القرفة والملح
المكونات:
ملعقة من القرفة.
ملعقة من العسل.
ملعقة من ملح البحر.
ملعقة من زيت الزيتون.
ملعقة من زيت اللوز.
طريقة التحضير
- اخلطي المكونات أعلاه معا.
- قومي بتطبيق السكراب على البشرة بحركات دائرية.

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