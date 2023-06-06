أدخلي الزبيب الأسود في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

الزبيب الأسود من أنواع الفواكه المجففة ذات المذاق الرائع والحلو، ولا يقتصر استخدامه على إضفاء طعم مميز لأطباق الحلويات فقط، بل أصبح من العناصر الأساسية في مجال التجميل والعناية بالشعر، نظرًا لغناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية التي تعزز من نمو الشعر.. تعرفي معنا على فوائد الزبيب الأسود للشعر، وادخليه في روتين العناية الخاص بكِ، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

فوائد الزبيب الأسود للشعر

يقضي على الشعر الأبيض

- يحتوي الزبيب الأسود على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين «سي» الذي يُحسن من امتصاص فروة الرأس عنصر الحديد، مما يدعم من صحة لونه، ويقضي على مشكلة الشعر الأبيض.

يعزز من نمو الشعر

- يُحسن الزبيب الأسود، سواء عند وضعه على الشعر أو تناوله كمشروب، نمو الشعر من الجذور، فالزبيب الأسود غني بمعدن الحديد والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين «ب».

يعالج مشكلة تساقط الشعر

- يعمل الزبيب الأسود على تحسين نمو الشعر وتقويته، بالإضافة إلى دوره في علاج مشكلة تساقط الشعر، لاحتوائه على مادة الـ«ريسفيراترول»، حيث تعد مشكلة تساقط الشعر من المشكلات التي تؤرق أغلب السيدات والفتيات.

يزيد من كثافة الشعر

- الزبيب الأسود غني بفيتامين «E» الذي يحارب الجذور الحرة في فروة الرأس، مما يحمي بصيلات الشعر من التساقط، ويزيد من كثافته.

يقضي على قشرة الرأس

- يتميز الزبيب الأسود بغناه بالمواد المضادة للأكسدة التي تسهم في محاربة قشرة الرأس. تلك القشرة المسببة لتساقط الشعر .

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كيفية استخدام الزبيب الأسود للشعر

تتعدد طرق استخدام الزبيب الأسود للشعر، فمنها ما هو موضعي على الشعر، ومنها ما يمكن تناوله كمشروب.. تعالي معنا نتعرف على بعض هذه الطرق وكيفية الاستخدام.

الطريقة الأولى

- اغسلي الزبيب جيدًا، ثم انقعيه في الماء لـ6 ساعات، وفي الخلاط الكهربائي افرميه مع كأس من الماء، وبعدها قومي بتصفية الخليط، وضيفي عليه نصف ملعقة كبيرة من الكمون وقطرات من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الملح الأسود، وامزجي المكونات معا، حتى تتجانس مع بعضها جيدًا، ثم تناوليه كمشروب.