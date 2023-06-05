مقشرات منزلية للتخلص من السيلوليت

القاهرة - بوابة الوسط

السيلوليت يصيب كثير من النساء لأنه حالة متعلقة بالهرمونات، وهو يعد مرض جلدي شائع ينتج عادة عن تراكم الدهون تحت الجلد. قد تعاني منه أكثر النساء صاحبات الوزن الزائد، ولكن النحيفات أيضا يعانين منه لكن بنسب أقل.

السيلوليت يتكون بسبب خلل في توزيع الدهون بين الأنسجة، ليبدو سطح الجلد متعرجا ومساميا في شكل يشبه قشر البرتقال، كما قد يبدو السيلوليت في مراحل متقدمة مثل حفر الجلد، ما يفسد بالطبع مظهر المصابة.

كريم منزلي للقضاء على السيلوليت

إليك مقشرات منزلية لتقليل السيلوليت:

- مقشر القهوة وزيت الزيتون

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي تحسين الدورة الدموية. هذا إضافة إلى مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة التي تساعد على تخفيف السيلوليت بشكل فعال.

طريقة التحضير

- امزجي نصف كوب قهوة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من الماء الساخن. اُتركي المقشر لمدة عشر دقائق، للسماح للقهوة بامتصاص الماء. ضعي المقشر على مناطق السيلوليت وقومي بالتدليك لمدة خمس إلى عشر دقائق في حركة الدورة الدموية.

مقشر زيت جوز الهند والسكر

زيت جوز الهند مفيد جدا للشعر، ولكنه مفيد للبشرة أيضا يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على التخلص من السيلوليت أما السكر قادر على تقشير سطح الجلد.

طريقة التحضير

- امزجي ست ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. قومي بتدليك هذا على بشرتكِ في حركات دائرية لمدة خمس دقائق على الأقل. اغسليه بالماء الدافئ.