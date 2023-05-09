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الكركدية للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 01:48 مساء
الكركدية للعناية بشعرك
أدخلي الكركدية في روتين العناية بشعرك لترطيبه وتقويته (الإنترنت)
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يتميز الكركدية بامتلاكه بعض الأزهار متعددة الألوان التي تمتع النظر، ولا يقتصر دور أزهار الكركدية على إمتاع النظر، فحسب بل أيضا لديها العديد من الفوائد العلاجية والجمالية للشعر، لذلك نوضح لكِ فوائده، وفقا لموقع «الجميلة».
فوائد الكركدية للشعر
- يحتوي الكركديو على بعض الأحماض الأمينية التي تعمل على تقوية الشعر من الجذور.
- يسهم الكركدية في تطويل الشعر، فهو يعزز من تدفق الدورة الدموية إلي بصيلات الشعر .
- يقضي على شيب الشعر، وذلك بفضل غناه بالمواد المضادة للأكسدة التي تقضي على الشعر الأبيض.
- يقوم الكركدية بتغذية الشعر، وبالتالي يحافظ عليه من التكسير والتقصف.
- يحفز الكركدية الشعر على النمو ويحميه من التساقط، فالكركدية يحتوي على بعض الفيتامينات، مثل فيتامين ج.
- يعمل الكركدية على تكثيف الشعر وإضفاء اللمعان عليه.
- يمنح الترطيب اللازم للشعر ويحافظ عليه من الإصابة بالجفاف.
- يعالج الكركدية قشرة الشعر المسببة لتساقط الشعر، كما أنه يهدئ من حكة فروة الرأس.

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خلطة الكركدية والحليب الرائب لترطيب الشعر
- يعمل الحليب الرائب على حماية الشعر من الجفاف وترطيبه.
المكونات
- 20 زهرة من الكركدية.
- 5 قطرات من زيت اكليل الجبل.
- 4 ملاعق صغيرة من العسل.
- 6 ملاعق كبيرة من الحليب الرائب.
- كيس بلاستيكي.
- القليل من الماء.

طريقة التطبيق
- قومي بغسل زهور الكركدية بالماء جيدا ثم ضربها في الخلاط ومزج الخليط بالحليب الرائب والقليل من الماء ثم إضافة باقي المكونات الأخرى وحركي المكونات معا حتى تتجانس وتحصلي على معجون متجانس، طبقي المعجون على شعرك واتركيه لمدة ٤٥ دقيقة مع ضرورة تغطيته بالغطاء البلاستيكي، بعد مرور الوقت اشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو مع تكرار الخلطة بمعدل مرتين في الأسبوع.

خلطة الكركدية والعسل للتخلص من القشرة
يحتوي العسل على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات التي تسهم في التخلص من القشرة.
المكونات
كوب من أوراق الكركدية.
2 ملعقة كبيرة من العسل .
طريقة التطبيق
- اطحني أوراق الكركدية ثم أضيفي عليها العسل وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات معاً ثم افردي الخليط على فروة الرأس، واتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

خلطة الكركدية وزيت جوز الهند لتطويل الشعر
يحتوي زيت جوز الهند على العديد من الفيتامينات والمعادن والمغذية لبصيلة الشعر مما يسهم في تطويل الشعر.
المكونات
10 أزهار من الكركدية.
كوب من زيت جوز الهند.
طريقة التطبيق
- في الخلاط الكهربائي قومي بطحن أزهار الكركدية ثم ضعيها على زيت جوز الهند وفي وعاء على النار واتركيه يسخن قليلا وبعدها ارفعي الوعاء من على النار وغطيه ثم اتركيه جانبا ليبرد، وبعدها قومي بتطبيق القليل من الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
- مع التدليك لبضع دقائق ثم اتركيه لمدة ٣٠ دقيقة بعدها، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، يمكنكِ الاحتفاظ بالخليط الباقي في زجاجة محكمة الغلق.

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أدخلي الكركدية في روتين العناية بشعرك لترطيبه وتقويته (الإنترنت)
أدخلي الكركدية في روتين العناية بشعرك لترطيبه وتقويته (الإنترنت)
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