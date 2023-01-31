فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه

القاهرة - بوابة الوسط

يتميز فيتامين «سي» (C) باحتوائه على عديد الفوائد للجلد، وهو الأمر الذي يجعله أفضل اختيار للحصول على بشرة مثالية دون تردد.

لذلك تعد كريمات وسيروم فيتامين «سي» من أكثر منتجات التجميل الرائعة للعناية بالبشرة التي لا غنى عنها، كما أنها تمنح وجهك النعومة وتساعدك في حماية البشرة من علامات الشيخوخة إلى جانب عديد الفوائد الأخرى التي تمنحك وجها خاليا من العيوب.

لذلك نقدم إليك مجموعة فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه، تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع «فستاني».

فوائد فيتامين «سي» للبشرة

- يحتوي فيتامين سي على مضادات للأكسدة تساعدك في تقليل ظهور علامات تقدم البشرة.

- تجديد خلايا البشرة وإصلاح التالف منها الذي ينتج إما عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وإما عن الأتربة.

- يساعد فيتامين «سي» في التئام الجروح، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

ما الفرق بين كريم وسيروم فيتامين سي؟

- يتميز سيروم فيتامين «سي» بأنه مثالي ورائع على البشرة وذلك لأنه من السهل على الجلد امتصاصه على عكس الكريم الذي بحاجة لوقت كي تمتصه البشرة. ولكن يمكن أن يؤثر السيروم على الوجه بعد تطبيقه فتصبح جافة وعرضة للتشقق لذلك ينصح بتطبيق مرطب بعد استخدام سيروم فيتامين «C».

أما الكريم فهو يجمع بين الترطيب الذي بحاجة له البشرة وبين تغذيتها وحمايتها من علامات الشيخوخة.