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فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 02:11 مساء
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه
كريمات وسيروم فيتامين «سي» من أكثر منتجات التجميل الرائعة للعناية بالبشرة (الإنترنت)
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يتميز فيتامين «سي» (C) باحتوائه على عديد الفوائد للجلد، وهو الأمر الذي يجعله أفضل اختيار للحصول على بشرة مثالية دون تردد.

لذلك تعد كريمات وسيروم فيتامين «سي» من أكثر منتجات التجميل الرائعة للعناية بالبشرة التي لا غنى عنها، كما أنها تمنح وجهك النعومة وتساعدك في حماية البشرة من علامات الشيخوخة إلى جانب عديد الفوائد الأخرى التي تمنحك وجها خاليا من العيوب.
لذلك نقدم إليك مجموعة فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه، تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع «فستاني».

فوائد فيتامين «سي» للبشرة
- يحتوي فيتامين سي على مضادات للأكسدة تساعدك في تقليل ظهور علامات تقدم البشرة.
- تجديد خلايا البشرة وإصلاح التالف منها الذي ينتج إما عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وإما عن الأتربة.
- يساعد فيتامين «سي» في التئام الجروح، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

ما الفرق بين كريم وسيروم فيتامين سي؟
- يتميز سيروم فيتامين «سي» بأنه مثالي ورائع على البشرة وذلك لأنه من السهل على الجلد امتصاصه على عكس الكريم الذي بحاجة لوقت كي تمتصه البشرة. ولكن يمكن أن يؤثر السيروم على الوجه بعد تطبيقه فتصبح جافة وعرضة للتشقق لذلك ينصح بتطبيق مرطب بعد استخدام سيروم فيتامين «C».
أما الكريم فهو يجمع بين الترطيب الذي بحاجة له البشرة وبين تغذيتها وحمايتها من علامات الشيخوخة.

فوائد سيروم فيتامين «سي»
- يعد سيروم فيتامين أحد المنتجات التي تتناسب مع مختلف أنواع البشرة سواء جافة أو دهنية أو مختلطة. فهو يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي الذي يساعد في ترطيب ومكافحة التجاعيد في البشرة.
- يعتبر سيروم فيتامين مرطبا جيدا للبشرة، كما أنه يقلل من فقدان المياه من البشرة، مما يسمح للبشرة بالاحتفاظ بالمياه كي تكون رطبة باستمرار.
- إن كنت تعانين من وجود تصبغات في بشرتك فسيروم فيتامين (سي) هو الحل الأمثل لأنه سيساعدك في التخلص منها. كما أنه سيجعل وجهك ناعما ومتوهجا.
- يمكنك استخدام سيروم فيتامين إذا كنت تعانين من الهالات السوداء فهي تقليل ظهورها.
- يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة لتصبح البشرة مشدودة ومثالية.
- يرتبط إنتاج الكولاجين في البشرة بمرونة الجلد، لذلك كلما قل إنتاج الكولاجين أصبح الجلد مترهلا. ومع تطبيق سيروم فيتامين سي الذي يسهم في تحفيز الكولاجين ستحصلين على جلد مشدود.

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