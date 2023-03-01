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النشا والبزار لتبييض الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 12:30 مساء
النشا والبزار لتبييض الرقبة
نصائح وخلطات طبيعية للحفاظ على لون الرقبة (الإنترنت)
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هناك عدة عوامل تسهم في تغيير لون البشرة، وتعتبر الرقبة من أكثر المناطق الحساسة تجاه تغير اللون نتيجة إهمال التقشير والتعرض المستمر لأشعة الشمس. من خلال هذه الوصفات الطبيعية، يمكنك تبييض الرقبة والتخلص من هذه المشكلة التي تعانين منها، تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع «الجميلة».

نصائح للحفاظ على لون الرقبة :
- اغسلي رقبتك بالماء والصابون مرتين في اليوم ثم قشري رقبتك لتزيلي الجلد الميت وطبقي واقي الشمس عليها ثم اتبعي نظاما غذائيا غنيا بالخضروات والفواكه.

البزار لتبييض الرقبة
- اخلطي البزار مع الماء لتحصلي على عجينة، بعدها طبقيه على رقبتك مع التدليك لنحو 5 دقائق، ومن ثم اشطفيه.

البطاطا لتبييض الرقبة
- دلكي رقبتك بشريحة من البطاطا أو وزعي عصير البطاطا على رقبتك بواسطة القطن، وبعد مرور 15 دقيقة اشطفيها بالماء البارد.

النشا والبرتقال لتبييض الرقبة
المكونات:
3 ملاعق طعام من النشا
2 ملعقة طعام من اللبن البودرة
1/2 كوب كبير من الزبادي
1/2 كوب من عصير البرتقال.

طريقة التحضير
- امزجي المكونات الجافة أولا في وعاء صغير ثم أضيفي لها عصير البرتقال والزبادي المحضرين.
- قلبّي جيدا حتى يتجانس المزيج وبعد ذلك طبقيه على بشرة الرقبة لمدة 45 دقيقة.
- اشطفي بشرة الرقبة بالماء البارد وكرري الوصفة يوميا.

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