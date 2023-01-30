القرنفل لتطويل الشعر والتخلص من القشرة

القاهرة - بوابة الوسط

تساعد المواد الطبيعية على تحفيز الشعر وتقويته وتقوية فروة الرأس وقدرتها على إفراز الزيوت التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتطويل الشعر ومنع الشيب الذي يحدث، ويتميز القرنفل برائحته القوية الجميلة، ويعمل على تكثيف الشعر.

يعمل غسول القرنفل على تكثيف الشعر وتقويته وإعطائه الرائحة الجميلة واللمعان وذلك لان القرنفل له فوائد كثيرة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

نمو الشعر

- يعمل القرنفل على نمو الشعر وذلك لاحتواء القرنفل على مجموعة من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تحفيز نمو الشعر.

تطويل الشعر

- حيث يعمل التدليك في فروة الرأس باستخدام القرنفل على تجديد الدورة الدموية لفروة الرأس.

التخلص من القشرة

يمكن إضافته مع الشامبو، حيث يعمل على إزالة القشرة من الرأس عن طريق وضعه مع الشامبو الخاص بك وغسل الشعر به.

التساقط

- يمنع تساقط الشعر ويعمل على ترطيب الشعر.

ويحافظ على الرأس من الميكروبات والفطريات.

ويعمل على التخلص من أي روائح كريهة وإزالة السموم الموجودة في فروة الرأس.

ماسك القرنفل والزبادي لتنظيف وترطيب الشعر

المكونات

زبادي 2 ملعقة.

زيت زيتون معلقة.

عسل معلقة.

زيت قرنفل نصف معلقة.

ملعقة من حبة البركة.

طريق التطبيق

- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض داخل إناءبعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الشعر وتوزيعه جيدا.

ثم نقوم بتركه حتى ساعة و نغسل الشعر جيدا بالشامبو.