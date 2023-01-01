  • Alwasat News
Atwasat

بتلات الورد للتخلص من تشقق الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 02:19 مساء
بتلات الورد للتخلص من تشقق الشفاه
بخلطة من بتلات الورد للتخلص من مشكلة تشقق الشفاه (الإنترنت)
alwasat radio

في فصل الشتاء نعاني جميعا مشكلة تشقق الشفاه، لكن هل فكرت من قبل في إعداد خلطة طبيعية من بتلات الورد لحل هذه المشكلة؟

يقول الخبراء إن لهذه الخلطة دور فعال في تفتيح الشفاه وإكسابها اللون الوردي، وستساعدك بشكل كبير على التخلص من مشكلة تشقق الشفاه، وفق «فستاني».

- خلطة منزلية لتوريد الشفاه والخدود

مكونات وطريقة تطبيق الخلطة:
انقعي بتلات الورد في قليل من الحليب لمدة ساعتين.
اهرسيها جيدا حتى تصبح في شكل عجينة.
ضعي بعضا من الخلطة على شفاهك لمدة ١٥ دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد.
كرري هذه الوصفة وستحصلين على نتيجة مذهلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية

«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم

21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم
آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد

آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات

رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا ...
اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023

شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
درة بتوقيع «إليزابيتا فرانكي» في الكريسماس
درة بتوقيع «إليزابيتا فرانكي» في الكريسماس
أدخلي العدس في روتين العناية ببشرتك
أدخلي العدس في روتين العناية ببشرتك
الأسبرين وإكليل الجبل للتخلص من قشرة الشعر
الأسبرين وإكليل الجبل للتخلص من قشرة الشعر
معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء
معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء
4 خطوات لحماية بشرتك من جفاف الشتاء
4 خطوات لحماية بشرتك من جفاف الشتاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل...
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك...
الموز والحليب لمنع تساقط الشعر
الموز والحليب لمنع تساقط الشعر...
نصائح للعناية بالبشرة الدهنية
نصائح للعناية بالبشرة الدهنية...
العدس والبزار لتبييض اليدين
العدس والبزار لتبييض اليدين...
المزيد
بتلات الورد للتخلص من تشقق الشفاه
بتلات الورد للتخلص من تشقق الشفاه...
رحيل مبتكرة «البانك» يصدم العاملين في مجال الموضة والأزياء
رحيل مبتكرة «البانك» يصدم العاملين في مجال الموضة والأزياء...
لتجنب تغير لون الجلد
لتجنب تغير لون الجلد...
4 خطوات لحماية بشرتك من جفاف الشتاء
4 خطوات لحماية بشرتك من جفاف الشتاء...
معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء
معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء...
المزيد