بتلات الورد للتخلص من تشقق الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط

في فصل الشتاء نعاني جميعا مشكلة تشقق الشفاه، لكن هل فكرت من قبل في إعداد خلطة طبيعية من بتلات الورد لحل هذه المشكلة؟

يقول الخبراء إن لهذه الخلطة دور فعال في تفتيح الشفاه وإكسابها اللون الوردي، وستساعدك بشكل كبير على التخلص من مشكلة تشقق الشفاه، وفق «فستاني».

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