بتلات الورد للتخلص من تشقق الشفاه...

في فصل الشتاء نعاني جميعا مشكلة تشقق الشفاه، لكن هل فكرت من قبل في إعداد خلطة طبيعية من بتلات الورد لحل هذه المشكلة؟
يقول الخبراء إن لهذه الخلطة دور فعال في تفتيح الشفاه وإكسابها اللون الوردي، وستساعدك بشكل كبير على التخلص من مشكلة تشقق الشفاه، وفق «فستاني».
- خلطة منزلية لتوريد الشفاه والخدود
مكونات وطريقة تطبيق الخلطة:
انقعي بتلات الورد في قليل من الحليب لمدة ساعتين.
اهرسيها جيدا حتى تصبح في شكل عجينة.
ضعي بعضا من الخلطة على شفاهك لمدة ١٥ دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد.
كرري هذه الوصفة وستحصلين على نتيجة مذهلة.
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