خلطة منزلية لتوريد الشفاه والخدود...

الخدود الوردية، التي تشع نضارة وحيوية، هي حلم تسعى وراءه كل امرأة وقد تلجأ لاستخدام عديد المستحضرات التجميلية مثل بودرة الخدود وغيرها، في حين أنه يمكنك استخدام المكونات الطبيعية للحصول على خدود وشفاه وردية من دون مستحضرات تجميل فقط عن طريق استخدام الشمندر تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «جمالك».
طريقة إعداد وتطبيق بودرة الشمندر الطبيعية لشفاه وخدود وردية:
- اسلقي الشمندر جيدا، ثم قومي بتقطيعه إلى مربعات صغيرة ثم قومي بضرب قطع الشمندر جيدا، ثم اخلطيها مع مقدار من زيت جوز الهند.
- استخدمي خلطة الشمندر وزيت جوز الهند على شكل مستحضر تجميل للشفتين أو الخدين.
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