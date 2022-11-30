خلطة منزلية لتوريد الشفاه والخدود

القاهرة - بوابة الوسط

الخدود الوردية، التي تشع نضارة وحيوية، هي حلم تسعى وراءه كل امرأة وقد تلجأ لاستخدام عديد المستحضرات التجميلية مثل بودرة الخدود وغيرها، في حين أنه يمكنك استخدام المكونات الطبيعية للحصول على خدود وشفاه وردية من دون مستحضرات تجميل فقط عن طريق استخدام الشمندر تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «جمالك».