تخلصي من جفاف القدمين بالسكر البني...

تتعرض القدمين إلى مزيد من الجفاف والتشققات خلال طقس الشتاء القاسي، والجلد الجاف الذي يظهر على قدميك ليس سوى خلايا جلد ميت الذي تراكم على الطبقة العليا من القدم، لأنه لم يتم تقشيره لفترة طويلة، ورغم أنها مشكلة مزعجة قد تصل إلى حد الألم، إلا أنه يمكن علاجها ببساطة من خلال تقشير القدمين والذي يتغلغل إلى داخل الجلد ويرطبه ويزيل الخلايا الميتة، تعرفي معنا على طريقة تقشير منزلي طبيعي معنا في خطوات بسيطة وذلك وفقًا لموقع «لها».
مقشر سكر جوز الهند لترطيب القدمين
المكونات وطريقة التطبيق:
1/4 كوب سكر بني
4-5 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
بضع قطرات من أي زيت عطري (زيت الليمون أو النعناع أو زيت شجرة الشاي)
- امزجي جميع المكونات في وعاء واستخدمي هذا الخليط لتقشير قدميكِ برفق ثم افركي المزيج بحركات دائرية لبضع دقائق.
- اشطفيه أولاً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.
- السكر البني يزيل الجلد الميت من سطح القدم، كما أنه ينظف البشرة ويوفر لها النعومة والنضارة، يعمل زيت جوز الهند كمرطب يعالج الجفاف عن طريق تزويد خلايا الجلد بالأحماض الدهنية الأساسية.
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