تخلصي من جفاف القدمين بالسكر البني

القاهرة - بوابة الوسط

تتعرض القدمين إلى مزيد من الجفاف والتشققات خلال طقس الشتاء القاسي، والجلد الجاف الذي يظهر على قدميك ليس سوى خلايا جلد ميت الذي تراكم على الطبقة العليا من القدم، لأنه لم يتم تقشيره لفترة طويلة، ورغم أنها مشكلة مزعجة قد تصل إلى حد الألم، إلا أنه يمكن علاجها ببساطة من خلال تقشير القدمين والذي يتغلغل إلى داخل الجلد ويرطبه ويزيل الخلايا الميتة، تعرفي معنا على طريقة تقشير منزلي طبيعي معنا في خطوات بسيطة وذلك وفقًا لموقع «لها».