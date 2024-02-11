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«أوبنهايمر» يمهد للأوسكار بنيل جائزة نقابة المخرجين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 12:07 مساء
«أوبنهايمر» يمهد للأوسكار بنيل جائزة نقابة المخرجين
المخرج البريطاني كريستوفر نولان يحمل جائزة أفضل فيلم التي نالها عن «أوبنهايمر» خلال الاحتفال الخامس والسبعين لتوزيع جوائز نقابة المخرجين الأميركية «دي جي إيه» في 10 فبراير 2024 في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية. (أ ف ب)
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فاز فيلم «أوبنهايمر»، أمس السبت، بالجائزة الرئيسية بين المكافآت التي تمنحها نقابة المخرجين الأميركية «دي جي إيه» وتُشكّل في العادة مؤشراً مهماً إلى ما ستكون عليه جوائز الأوسكار، ما عزز التوقعات بحصول مخرجه كريستوفر نولان هذه السنة على اللقب السينمائي الأبرز بعد طول انتظار.

تُحقق أفلام المخرج البريطاني الضخمة إنتاجياً نجاحاً تجارياً كبيراً لكنها لا تتمكن دائماً من انتزاع جوائز سينمائية، وحصل على لقب أفضل فيلم خلال الاحتفال الخامس والسبعين بتوزيع جوائز نقابة المخرجين الأميركية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال نولان عن فيلمه الذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرية جيه روبرت أوبنهايمر ويؤدي دوره فيه الممثل الايرلندي كيليان مورفي «فكرة أن زملائي يرون أنني أستحق هذه الجائزة تعني لي الكثير». 

وسبق أن رُشحت أربعة من أفلام نولان السابقة، وهي «ميمينتو» و«ذي دارك نايت» و«إنسيبشن» و«دانكرك» لجائزة «دي جي إيه» الكبرى، لكنّ أياً منها لم يفز بها.

فرصة التتويج قد تأتي بعد خمس إخفاقات
وبات في إمكان المخرج أن يتوّج فيلمه الشهر المقبل في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، بعد إخفاقه خمس مرات في الحصول على المكافأة الكبرى. ونال «أوبنهايمر» هذه السنة 13 ترشيحاً. 

وأشاد نولان لدى تسلمّه جائزة «دي جي إيه» بفريقه لنجاحه في ترجمة رؤاه الطموحة، ومنها إنشاء نسخة طبق الأصل مذهلة لأول اختبار للقنبلة الذرية، وقال خلال الاحتفال «آسف يا رفاق! الأمر كله يعتمد عليكم وعلى فرقكم. لم تحققوا يوماً نجاحاً مماثلاً لذلك الذي حققتموه في أوبنهايمر».

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وتنافس نولان على جائزة «دي جي إيه» لأفضل فيلم هذه السنة مع كل من مارتن سكورسيزي عن «كيلرز أوف ذي فلاور مون» وغريتا غيرويغ عن «باربي»، ويورغوس لانتيموس عن «بور ثينغز»، وألكسندر باين عن «ذي هولدوفرز». 

 وسبق لثمانية عشر من آخر عشرين فائزاً بجائزة «دي جي إيه» أن حصلوا أيضاً في العام نفسه على جائزة أفضل مخرج في احتفال الأوسكار الذي يقام هذه السنة في 10 مارس المقبل. 

ومُنِحَت جائزة أفضل فيلم وثائقي لشريط «20 دايز إن ماريوبول» الذي يتناول قصة امتداد الحرب إلى مدينة أوكرانية أصبحت مسرحاً لإحدى أعنف المعارك وأكثرها دموية خلال الغزو الروسي.

وقال مخرج الفيلم مستيسلاف تشيرنوف «تعرضت مدينتي اليوم للقصف وقُتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال. إنه يوم حزين»، وأضاف «في الوقت نفسه، أدرك قوة السينما.. عندما يفرّ هؤلاء الأشخاص من القنابل التي تسقط عليهم، يمكثون في الأقبية ويشاهدون الأفلام للتغلب على خوفهم».

أما في يتعلق بالأعمال التلفزيونية التي تكافئها «دي جي إيه» أيضاً، فاز مسلسل «ذي لاست أوف آس»، بجائزة أفضل حلقة من مسلسل درامي، و«ذي بير» بالجائزة المماثلة في فئة المسلسلات الكوميدية.

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