«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»

القاهرة - بوابة الوسط

استمرارا لحصده الجوائز العالمية فاز الأحد فيلم السيرة «أوبنهايمر» للمخرج كريستوفر نولان بثمانٍ من جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»، وعبر نولان عن امتنانه للنقاد الذين أقنعوا الجمهور بمشاهدة فيلماً عن فيزياء الكم ونهاية العالم.

وباقتناصه هذه الجوائز يقترب «أوبنهايمر» الذي يتناول شخصية مبتكر القنبلة النووية من الوصول إلى الأوسكار بعد احتفال «كريتيكس تشويس أووردز» في لوس أنجليس الذي جمع فيه جوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل دور مساعد، وأفضل تصوير وأفضل موسيقى وأفضل مونتاج وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل طاقم تمثيل، حسب وكالة «فرانس برس».

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وشكر نولان خلال تسلمه جائزته للنقاد «مساعدتهم في إقناع الجمهور العريض بأن فيلماً عن فيزياء الكم ونهاية العالم يستحق المشاهدة».

وأكد الفيلم الفرنسي «أناتومي دون شوت» للمخرجة جوستين ترييه نجاحه العالمي، بحصوله على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، بعدما كان نال جائزتَي «غولدن غلوب» في مطلع يناير.

وعزز هذان الإنجازان فرص الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان «كان» الأخير والذي يتناول محاكمة امرأة متهمة بقتل زوجها، في تتويج مسيرته بلقب الأوسكار.

جوائز من «غولدن غلوب»

وحصلت إيما ستون على جائزة «كريتيكس تشويس أووردز» لأفضل ممثلة عن تجسيدها دور باكستر في الكوميديا السوداء «بور ثينغز»، بعد نيلها جائزة «غولدن غلوب» مماثلة.

كذلك أتبعَ بول جياماتي جائزة «غولدن غلوب» التي نالها بفوز بلقب أفضل ممثل عن دوره في «وينتر برايك»، فبات أحد أبرز المنافسين لكيليان مورفي الذي يجسد شخصية جاي روبرت أوبنهايمر في فيلم كريستوفر نولان، على جائزة الأوسكار المخصصة لهذه الفئة.

أما حصيلة «باربي» الذي شكّل ظاهرة تجارية خلال الصيف الماضي، فشملت جوائز أفضل فيلم كوميدي وأفضل سيناريو أصلي وأفضل أغنية وأفضل ديكور وأزياء وتصفيف شعر وماكياج.

وفي مجال الرسوم المتحركة، كان الرابح الأكبر فيلم «سبايدر-مان: أكروس ذي سبايدر-فيرس».

ويتولى اختيار الفائزين بجوائز «كريتيكس تشويس أووردز» هيئة ناخبة تضمّ نحو 600 من أعضاء أهم المؤسسات التي تُعنى بالنقد السينمائي في الولايات المتحدة.