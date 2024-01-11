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«أوبنهايمر» يتصدر ترشيحات جوائز نقابتي الممثلين والمخرجين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 10:06 صباحا
«أوبنهايمر» يتصدر ترشيحات جوائز نقابتي الممثلين والمخرجين
صورة للممثل الأيرلندي كيليان مورفي بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي في جوائز «غولدن غلوب» بكاليفورنيا، 7 يناير 2024. (أ ف ب)
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يتقدم للصدارة مرة أخرى فيلم «أوبنهايمر» في قائمة ترشيحات جوائز «ساغ أووردز» التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود بعدما حصد أكبر عدد من جوائز «غولدن غلوب» الإثنين الماضي.

ورشح «أوبنهايمر» الذي أخرجه كريستوفر نولان ويتناول في ثلاث ساعات شخصية مبتكر القنبلة النووية لأكثر من فئة أبرزها «أفضل طاقم تمثيل» التي تُعدَ الأهمّ بين جوائز «ساغ»، حسب وكالة «فرانس برس».

«باربي» و«أوبنهايمر» الأوفر حظا في الفوز بجوائز غولدن غلوب
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

وتعد نتائجها مؤشرا إلى ما ستكون عليه نتائج السباق إلى الأوسكار، فيما يتنافس مجددا مع «باربي» وسواه على لقب «أفضل فيلم» ضمن جوائز نقابة المخرجين الأميركيين «دي جي إيه».

وتتولى منصة «نتفليكس» العملاقة للبث التدفقي للمرة الأولى النقل الحيّ لوقائع احتفال توزيع جوائز «ساغ»، الأمر الذي سيسهم في جعله يستعيد مكانته.

ورُشح كذلك أبطال الفيلم كيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور وإميلي بلانت كلّ على حدة لجوائز التمثيل الفردية، ومن المتوقع أن يصبح فيلم السيرة الذي قوبل بإشادات نقدية وبلغت إيراداته نحو مليار دولار الأوفر حظا في السباق إلى جوائز الأوسكار.

كما رُشح فيلم «باربي» لجائزة «أفضل طاقم تمثيل» وقد حقق إيرادات كبيرة خلال الصيف وتحوّل لظاهرة ثقافية وتجارية، فيما ينافس كلّ من مارغو روبي وراين غوسلينغ على جائزتَي تمثيل فرديتين.

ونال «كيلرز أوف ذي فلاور مون» لمارتن سكورسيزي ترشيحات في ثلاثة من فئات التمثيل الفردية، في حين اعتُبر الممثل ليوناردو دي كابريو أكبر غائب عن القائمة.

مؤشر لاختيارات جوائز الأوسكار
أما تلفزيونيا، فبلغ عدد الفئات التي رُشِّح فيها مسلسل «ساسكسيشن» خمسا، تلاه كل «ذي لاست أوف آس» و«ذي بير» و«تيد لاسو» بأربع.

ويتولى الممثلون اختيار الفائزين بجوائز «ساغ» ما يجعلها تاليا مؤشرا معبّرا عمّا ستكون عليه جوائز الأوسكار، إذ يشكّل الممثلون أهم كتلة ناخبين داخل أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح التماثيل الذهبية العريقة.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال الثلاثون لتوزيع جوائز «ساغ» في 24 فبراير المقبل في لوس أنجليس، وستقدم النقابة خلال هذه الأمسية جائزة فخرية للممثلة والمغنية باربرا سترايسند عن مجمل مسيرتها الفنية.

ويُتوقع أن تتطرق الكلمات التي ستلقى خلال الاحتفال إلى إضرابَي الممثلين وكتّاب السيناريو اللذين طغيا على هوليوود العام 2023 وأدّيا إلى شل الصناعة السينمائية.

وتمت المصادقة في نوفمبر الماضي على اتفاق بين الاستوديوهات ونقابة الممثلين، وضع جدا لإضراب هؤلاء الذي دام أشهرا.

وأعلنت الأربعاء كذلك نقابة المخرجين الأميركيين «دي جي إيه» قائمة الترشيحات لجوائزها التي توزّع في 10 فبراير.

ورشّح المخرجون أيضا «أوبنهايمر» و«باربي» لجائزة أفضل فيلم، ويتنافسان عليها مع «كيلرز أوف ذي فلاور مون» والشريط الكوميدي «وينتر برايك»، و«بور ثينغز» الذي حصل على جائزتي «غولدن غلوب» و«الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية، وتؤدي فيه إيما ستون دور نسخة أنثوية من فرانكنشتاين.

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