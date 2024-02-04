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«شفق» تواجه تهمة السرقة الأدبية

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي الأحد 04 فبراير 2024, 03:02 مساء
«شفق» تواجه تهمة السرقة الأدبية
الروائية التركية إليف شفق
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وجهت للروائية التركية – البريطانية إليف شفق تهمة السرقة الأدبية في المحاكم التركية، حيث قضت محكمة إسطنبول، الأربعاء الماضي، بأن تدفع غرامة، قدرها 5000 يورو، بعد الاتهام الذي وجه لها من الكاتبة التركية مينا جوكتشا كيركانات، صاحبة الدعوى.

ونشرت شفق بيان عبر دار «دوغان كتاب» للنشر، ترفض فيه هذه الاتهامات، وأنها ستستأنف الحكم. بينما أوضحت كيركانات أن رواية شفق «قصر البرغوث»، التى نشرت العام 2002، مأخوذة من روايتها الصادرة 1990 بعنوان «قصر الطيران».

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إليف شفق روائية تركية من مواليد العام 1971، وتكتب بالإنجليزية والتركية، وترجمت أعمالها لأكثر من ثلاثين لغة، وحصلت روايتها الأولى «الصوفي» على جائزة «رومي» لأفضل عمل أدبي في تركيا العام 1998، ومن أشهر أعمالها رواية «قواعد العشق الأربعون».

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