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معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:17 مساء
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
معرض القاهرة الدولي للكتاب. (الإنترنت)
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يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث البارز في العالم الأدبي العربي، ليس فقط احتفالاً بثراء الأدب العالمي ولكنه يسلط الضوء أيضًا على تعقيدات الخطاب الثقافي والسياسي.

وفي هذا العام بدورته الخامسة والخمسين يثير جدلاً حول بعض الكتاب الشباب الذين اقتحموا عالم الكتابة قادمين من فضاء وسائل التواصل الاجتماعي.

 الدورة الخامسة والخمسون من المعرض، التي تقام من 25 إلى 6 فبراير تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» تميز هذا العام ببرنامجه الثقافي الواسع والذي تضمّن ندوات حول مواضيع كالذكاء الصناعي والملكية الفكرية، بهدف جسر الفجوات الثقافية والحضارية.

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ومع ذلك، لم يخلُ المعرض من جدل بشأن المواضيع التقليدية التي كانت تثار في المعرض، بل حتى بشأن بعض الكتاب الشباب الذين اقتحموا عالم الكتابة قادمين من عالم وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».

بينما بشير البعض الآن إلى ظاهرة تعداد الكتاب وخاصة الروايات بشكل يدعو للسخرية والتهكم بأن عدد الكتاب فاق عدد القرّاء.

يعكس هذا الجدل حوارًا أكبر حول المشهد المتطور للأدب والنشر في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ويثير تساؤلًا: «هل تُمحى الخطوط بين الشهرة والمحتوى؟».

نوستالجيا المثقفين والمعرض
ولفتت هذه الظاهرة اهتمام رواد المعرض رغم تكرارها مع وجه جديد كل عام، ما دعا البعض للتذكير بالسنوات الماضية للمعرض، وأسماء الرموز التي كانت في الماضي تشعل منصات القاعات فيه وعناوين الكتب لكبار المفكرين، ومنها المناظرة الشهيرة التي أقيمت العام 1992 تحت عنوان «الدولة الدينية والدولة المدنية» التي شارك فيها مفكرون إسلاميون ومفكرون علمانيون.

وكذلك لقاءات مشاهير الصحافة والفن والسياسة الذين كان لوجودهم أكبر الأثر في زيادة أعداد مرتادي المعرض، فقد حرص الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكل سنوي، في لقاء فكري، كان يحضره المئات من رواد المعرض.

يشار إلى أن بداية معرض القاهرة الدولي كانت في العام 1969، حيث احتفلت مصر وقتذاك بمرور 1000 سنة على تأسيس مدينة القاهرة، وحينها قرر وزير الثقافة د. ثروت عكاشة إنه لابد من الاحتفاء بهذه المناسبة فأسس معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأشرفت عليه د. سهير القلماوي.

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