كنوز ثقافية من قصر فرساي قريبًا في «المدينة المحرمة» ببكين

القاهرة - بوابة الوسط

أقيم معرض فني احتفالًا بمرور 60 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، من المنتظر أن يضم 60 عملًا فنيًا وقطعًا ثمينة أخرى له من قصر فرساي إلى «المدينة المحرمة» في بكين.

وأقيم حفل تقديم لهذه الأعمال الفنية في القصر الشهير أمس الإثنين، وهو يوم الإغلاق الأسبوعي لهذا المعلم السياحي الفرنسي الذي يُستخدم أحيانًا موقعًا للتصوير، حسب وكالة «فرانس برس».

وستنضم هذه القطع إلى أعمال فنية أخرى جرى تسليط الضوء عليها على مدى السنوات العشر الماضية من جانب أمناء المدينة المحرمة، إذ ستعرض 150 قطعة للجمهور حتى نهاية يونيو.

ساعة أرسلها (الملك) لويس الرابع عشر إلى الامبراطور

وذكرت أمينة المعرض الفرنسية والأمينة العامة للتراث في قصر فرساي، ماري لور دو لاروشبرون، مع الأمين الصيني لمتحف القصر في بكين، غوو فوشيانغ، أن من بين هذه الأعمال «قطعًا دبلوماسية أرسلها ملوك فرنسا إلى الصين ولم تُعرض قبلًا، بما يشمل ساعة أرسلها (الملك) لويس الرابع عشر إلى الامبراطور كانغشي أو خزفيات من سيفر».

وقالت دو لاروشبرون «عندما ذهبت إلى بكين في نوفمبر، تمكنت من رؤية قطع لم أكن أتخيل أنها لا تزال موجودة»، موضحة أن «مخازن المدينة المحرمة تحتوي على 1.6 مليون قطعة».

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ولفتت أمينة المعرض إلى أن «الحدث الذي سيقام في بكين، وهو نسخة معززة من معرض أقيم في العام 2014 في فرنسا، سيُظهر العلاقات الخاصة للغاية التي أقيمت بين البلدين في القرن السابع عشر بين لويس الرابع عشر وامبراطور كانغشي والتي تميزت بإرسال آباء يسوعيين إلى الصين دخلوا البلاط في بكين باعتبارهم علماء رياضيات للملك وبقوا حتى نهاية القرن الثامن عشر، مساهمين في علم الصينيات الحديث».

كما سيُبيّن المعرض كيف ألهم الفن الصيني الفنانين والمثقفين الفرنسيين، سواء في مجال الرسم أو الأعمال الفنية أو الديكور الداخلي أو الهندسة المعمارية أو فن الحدائق أو الأدب أو الموسيقى أو العلوم.

المدينة القرمزية أو المحرّمة

وأرجئت إقامة الحدث الذى كان من المقرر تنظيمه في البداية بالعام 2020، وتسببت أزمة كوفيد الصحية بتأجيله، واستحال واقعًا من خلال توقيع اتفاقية بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للصين في أبريل 2023، بين كاترين بيغار، رئيسة قصر فرساي، وشو دونغ وانغ، رئيس متحف القصر في المدينة المحرّمة.

كما أن هذا الحدث جزء من برنامج تبادل ثقافي بين البلدين. وستقدم الأوبرا الملكية لقصر فرساي حفلات موسيقية في تسع مدن صينية، بينها الحفلة الافتتاحية للمعرض.

والمدينة القرمزية أو المحرّمة هي من المعالم التاريخية لمدينة بكين، وسميت بهذا الاسم لأنه في الماضي لم يكن مسموحا لأحد أن يدخلها إلا بإذن من الإمبراطور. ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى المزيد من الهبات الباردة التي ستضرب المدينة.