  • Alwasat News
Atwasat

كنوز ثقافية من قصر فرساي قريبًا في «المدينة المحرمة» ببكين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 06:45 مساء
كنوز ثقافية من قصر فرساي قريبًا في «المدينة المحرمة» ببكين
قصر فرساي قرب باريس من الخارج، 20 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
WTV_Frequency

أقيم معرض فني احتفالًا بمرور 60 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، من المنتظر أن يضم 60 عملًا فنيًا وقطعًا ثمينة أخرى له من قصر فرساي إلى «المدينة المحرمة» في بكين.  

وأقيم حفل تقديم لهذه الأعمال الفنية في القصر الشهير أمس الإثنين، وهو يوم الإغلاق الأسبوعي لهذا المعلم السياحي الفرنسي الذي يُستخدم أحيانًا موقعًا للتصوير، حسب وكالة «فرانس برس».

وستنضم هذه القطع إلى أعمال فنية أخرى جرى تسليط الضوء عليها على مدى السنوات العشر الماضية من جانب أمناء المدينة المحرمة، إذ ستعرض 150 قطعة للجمهور حتى نهاية يونيو.

 ساعة أرسلها (الملك) لويس الرابع عشر إلى الامبراطور
وذكرت أمينة المعرض الفرنسية والأمينة العامة للتراث في قصر فرساي، ماري لور دو لاروشبرون، مع الأمين الصيني لمتحف القصر في بكين، غوو فوشيانغ، أن من بين هذه الأعمال «قطعًا دبلوماسية أرسلها ملوك فرنسا إلى الصين ولم تُعرض قبلًا، بما يشمل ساعة أرسلها (الملك) لويس الرابع عشر إلى الامبراطور كانغشي أو خزفيات من سيفر». 

وقالت دو لاروشبرون «عندما ذهبت إلى بكين في نوفمبر، تمكنت من رؤية قطع لم أكن أتخيل أنها لا تزال موجودة»، موضحة أن «مخازن المدينة المحرمة تحتوي على 1.6 مليون قطعة».

-  إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وبدء إخلائه
-  «لوفر أبوظبي» يستنسخ قصر فرساي

ولفتت أمينة المعرض إلى أن «الحدث الذي سيقام في بكين، وهو نسخة معززة من معرض أقيم في العام 2014 في فرنسا، سيُظهر العلاقات الخاصة للغاية التي أقيمت بين البلدين في القرن السابع عشر بين لويس الرابع عشر وامبراطور كانغشي والتي تميزت بإرسال آباء يسوعيين إلى الصين دخلوا البلاط في بكين باعتبارهم علماء رياضيات للملك وبقوا حتى نهاية القرن الثامن عشر، مساهمين في علم الصينيات الحديث».

كما سيُبيّن المعرض كيف ألهم الفن الصيني الفنانين والمثقفين الفرنسيين، سواء في مجال الرسم أو الأعمال الفنية أو الديكور الداخلي أو الهندسة المعمارية أو فن الحدائق أو الأدب أو الموسيقى أو العلوم.

المدينة القرمزية أو المحرّمة
وأرجئت إقامة الحدث الذى كان من المقرر تنظيمه في البداية بالعام 2020، وتسببت أزمة كوفيد الصحية بتأجيله، واستحال واقعًا من خلال توقيع اتفاقية بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للصين في أبريل 2023، بين كاترين بيغار، رئيسة قصر فرساي، وشو دونغ وانغ، رئيس متحف القصر في المدينة المحرّمة.

كما أن هذا الحدث جزء من برنامج تبادل ثقافي بين البلدين. وستقدم الأوبرا الملكية لقصر فرساي حفلات موسيقية في تسع مدن صينية، بينها الحفلة الافتتاحية للمعرض.

والمدينة القرمزية أو المحرّمة هي من المعالم التاريخية لمدينة بكين، وسميت بهذا الاسم لأنه في الماضي لم يكن مسموحا لأحد أن يدخلها إلا بإذن من الإمبراطور. ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى المزيد من الهبات الباردة التي ستضرب المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض

إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن

الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن
غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن

غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن
ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل الدولية

«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل ...
«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في ...
شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»

الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي

صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ذي بيكيبر» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«ذي بيكيبر» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«سليب» يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان جيرارمير لأفلام الفانتازيا
«سليب» يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان جيرارمير لأفلام الفانتازيا
«بورت أو برنس» نظمت مجددا مهرجانها لموسيقى الجاز على الرغم من انعدام الأمن
«بورت أو برنس» نظمت مجددا مهرجانها لموسيقى الجاز على الرغم من ...
«كامبريدج» تطمح إلى أن تصبح «سيليكون فالي» بريطانية
«كامبريدج» تطمح إلى أن تصبح «سيليكون فالي» بريطانية
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
المزيد
كنوز ثقافية من قصر فرساي قريبًا في «المدينة المحرمة» ببكين
كنوز ثقافية من قصر فرساي قريبًا في «المدينة المحرمة» ببكين...
«خصخصة» تذاكر موقع أثري في البيرو تثير أزمة مع المعارضين
«خصخصة» تذاكر موقع أثري في البيرو تثير أزمة مع المعارضين...
مبيعات «سوذبيز» في 2023 بلغت 7.9 مليار دولار بتراجع طفيف عن 2022
مبيعات «سوذبيز» في 2023 بلغت 7.9 مليار دولار بتراجع طفيف عن ......
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي ......
«كامبريدج» تطمح إلى أن تصبح «سيليكون فالي» بريطانية
«كامبريدج» تطمح إلى أن تصبح «سيليكون فالي» بريطانية...
المزيد