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مبيعات «سوذبيز» في 2023 بلغت 7.9 مليار دولار بتراجع طفيف عن 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 11:38 صباحا
مبيعات «سوذبيز» في 2023 بلغت 7.9 مليار دولار بتراجع طفيف عن 2022
لوحة «امرأة الساعة» لبابلو بيكاسو في دار سوذبيز بنيويورك، 8 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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انخفضت المبيعات التي حققتها دار «سوذبيز» للمزادات في 2023 انخفاضا طفيفا عن العام الماضي إذ حققت 7.9 مليار دولار، وفق ما أفادت الشركة، الإثنين، بينما بلغ حجم مبيعاتها في 2022 ثمانية مليارات دولار.

وأعربت «سوذبيز» في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» عن «ارتياحها للمبيعات التي حققتها في مجال مبيعات قطاع السلع الفاخرة والبالغة مليارين ونصف مليار دولار على الرغم من ظروف كانت فيها السوق أكثر صعوبة»، بحسب وصفها.

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وأظهرت النتائج أن إجمالي المبيعات في كل المجالات، من المزادات على الأعمال الفنية إلى تلك الخاصة بالسيارات الكلاسيكية، بلغ 7.9 مليارات دولار، مسجلا نسبة تراجع محدودة جدا لم تتجاوز 0.8% عما كانت عليه العام 2022، لكنه ارتفع بنسبة 40% عما كان عليه في 2019، أي في العام الأخير قبل الجائحة.

ولاحظ الرئيس التنفيذي لدار «سوذبيز» تشارلز ستيوارت أن «الحركة بقيت مرتفعة، وساهمت فيها زيادة في تحويلات الثروات بين الأجيال ونتائج المزادات المُرضية».

انكماش سوق الأعمال الفنية
وشهدت سوق الأعمال الفنية تباطؤا في 2023، بعدما سجلت العام 2022 نتائج استثنائية. ويعود ذلك خصوصا إلى انخفاض المبيعات في الصين، وإلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 2022 والحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة منذ أكتوبر.

وأعربت «سوذبيز» عن اعتزازها بأن مزاداتها شهدت بيع العملين الفنيين الأعلى سعرا في العام الماضي، هما لوحة «امرأة الساعة» (1932) للرسام الإسباني بابلو بيكاسو لقاء 139 مليون دولار، ولوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» للفنان النمسوي غوستاف كليمت في مقابل نحو 108 ملايين دولار.

أما دار «كريستيز» المنافِسة المملوكة لمجموعة «أرتيميس» القابضة برئاسة الملياردير الفرنسي فرنسوا بينو، فقدرت في ديسمبر الماضي بنحو 6.2 مليار دولار إجمالي المبيعات للعام 2023 في قطاعَي الأعمال الفنية والسلع الفاخرة، أي بانخفاض بنسبة 25% عن الرقم القياسي البالغ 8.4 مليار دولار العام 2022.

واعتبرت «كريستيز» أن «هذا الانخفاض يعود إلى البيئة الكلية الصعبة وانكماش سوق الأعمال الفنية، وكذلك إلى الطبيعة الاستثنائية لعام 2022 الذي تميز بالمزاد التاريخي على مجموعة المؤسِس المشارِك لشركة «مايكروسوفت» بول آلن التي بلغت رقما قياسيا وأصبحت الأغلى ثمنا في تاريخ المزادات إذ بيعت لقاء 1,62 مليار دولار».

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