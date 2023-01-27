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رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 10:09 صباحا
رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار
نموذج فريد لرسم توضيحي قديم لحكايات لا فونتين بتوقيع الرسام الفرنسي جان باتيسيت أودري، في 24 يناير 2023 في مقر دار كريستيز في نيويورك (أ ف ب)
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شهد مزاد نظمته دار كريستيز في نيويورك، الأربعاء، بيع نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب «حكايات لافونتين»، بتوقيع الرسام الفرنسي من القرن الثامن عشر جان باتيست أودري، مقابل 2.7 مليون دولار.

هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن ألبوم سميك مكون من 138 رسما مع مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر بمخطط أزرق، وكل من هذه الرسوم يوضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين، بينها «الزيز والنملة» و«الغراب والثعلب»، حسب «فرانس برس».

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وكان جان باتيست أودري (1686-1755)، رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشر، أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن الثامن عشر بالفرشاة والحبر الأسود، لكن لم يتم تجميعها على الفور.

وأوضح المسؤول الدولي عن الرسوم القديمة لدى دار كريستيز، ستين ألستين، أن المجموعة تضم «جزءا واحدا بحالته الأصلية لرسوم توضيحية أنجزها أودري ل(حكايات) لا فونتين»، لافتا إلى أن الجزء الثاني كان موجودا ولكن «تم تشتيته» وتوزيعه بين المجموعات والمتاحف.

ويعد جان باتيست أودري أحد أفضل رسامي حكايات لافونتين، إلى جانب غوستاف دوريه وجان إينياس غرانفيل.

دار سوذبيز 
كان الألبوم، الذي بيع في مزاد لدار سوذبيز للمزادات العام 1996 مقابل 550 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 850 ألف دولار في ذلك الوقت، جزءا من مجموعة رجل الأعمال جاكي إيلي صفرا، التي بيع منها 78 عملا من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر مقابل 18.5 مليون دولار الأربعاء في نيويورك.

وكانت قيمة الرسوم التقديرية تراوح بين 1.5 و 2.5 مليون دولار، بحسب دار كريستيز التي لم تقدم على الفور معلومات عن المشتري.

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