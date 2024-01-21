الإيسيسكو تنعى عميد الأدب المغربي د. عباس الجراري

القاهرة - بوابة الوسط

نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المستشار الملكي الدكتور عباس الجراري، عميد الأدب المغربي، الذي توفي، أمس السبت، عن 87 عاما بعد رحلة عطاء زاخرة بالإنجازات في المجال الأكاديمي، وفي الفكر والثقافة والأدب والتراث الإنساني.

ونوه المدير العام للإيسيسكو بالدور الكبير للفقيد في إثراء المكتبة العربية بما يقارب المئة من المؤلفات القيمة والدراسات الرصينة في الفكر والثقافة والأدب، وفقا لموقع «الإيسيسكو».

ومن أهم ملفات الأديب الراحل «الثقافة في معركة التغيير» و«ثقافة الصحراء» و«الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» و«معجم مصطلحات الملحون الفنية» و«النغم المطرب بين الأندلس والمغرب».

أهمية ودور النادي الثقافي

ونوه مدير الإيسيسكو أيضا بأهمية ودور النادي الثقافي الذي كان يستضيفه بيت المفكر الراحل، والذي أسسه والده العالم والأديب عبدالله الجراري، واستمر لأكثر من 90 عاما.

يُذكر أن منظمة الإيسيسكو كرمت الدكتور الجراري في العاشر من ديسمبر 2019، حيث سلمه الدكتور المالك، شهادة تقدير وامتياز ودرع المنظمة تقديرا لجهوده في إثراء الأدب العربي.

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يشار أن الأديب الراحل تحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، وعمل أستاذا بجامعة محمد الخامس، وأستاذا بالمدرسة المولوية بين1979و2000، ورئيسا للمجلس العلمي بالرباط، وعميدا لكلية الٱداب بمراكش، وعضوا بمكتب أكاديمية المملكة المغربية، ومكلفا بمهمة في الديوان الملكي، ومستشار للملك محمد السادس منذ سنة2000.