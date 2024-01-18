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وفاة الشاعر والناقد التونسي محمد الغزّي عن 75عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 07:59 مساء
وفاة الشاعر والناقد التونسي محمد الغزّي عن 75عامًا
الشاعر والناقد التونسي محمد الغزّي. (أرشيفية)
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نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الشاعر والناقد التونسي محمد الغزي الذي توفي اليوم الخميس عن 75 عامًا.

وقالت الوزارة في بيان لها «تتقدم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد محمد الغزي وإلى الأسرة الثقافية والأدبية الموسّعة، راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

تميّز بشعره ذي الصبغة الصوفية والصور المستمدة من عالم الطفولة، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية ومنها كتاب «الماء، كتاب الجمر» و«ما أكثر ما أُعطى ما أقل ما أخذت» و«كثير هذا القليل الذي أخذت» و«الحلم» و«ديوان محمد الغزي».

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تحصل على عديد الجوائز في تونس ودول عربية، منها جائزة أبي القاسم الشابي سنة وجائزة وزارة الثقافة التونسية، وجائزة الإبداع العربي بالشارقة، وجائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد لقصص الأطفال بالإمارات العربية، وجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

كان الربيع فتىً وسيماً
كما نشط الغزي في الاستعانة باللغة الشعرية لكتابة القصص القصيرة الموجهة للأطفال، فأصدر «صوتُ القصَبةِ الحزين» و«كان الربيع فتىً وسيماً»، و«علّمني الغناء أيّها الصّرّار»، و«الأرض وقوس قزح»، و«رسالة إلى الشتاء» التي فازت بجائزة أفضل كتاب تونسي للطفل من معرض صفاقس لكتاب الطفل.

ساهم الفقيد في إنتاج مجموعة من البرامج الثقافية في التلفزيون والإذاعة، وأشرف على العديد من الجوائز الوطنية في مجالي الشعر والنقد كما كان عضوا بالهيئة المديرة لمجلة «الحياة الثقافية» الصادرة عن وزارة الثقافة وعضوا بالهيئة الاستشارية لمجلة آداب القيروان الصادرة عن كلية الآداب بالقيروان وعضوا باتحاد الكتاب العرب.

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