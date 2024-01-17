نقابة الموسيقيين المصرية تنعى المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية بيانا نعت فيه المايسترو عبدالحميد عبدالغفار أحد قامات الموسيقى في مصر والعالم العربي، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

ونعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا وجميع الفنانين والعاملين المايسترو، وقال داغر إن الراحل «أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، وأضاف أنه ساهم فى إثراء الحياة الموسيقية كما أنه نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين». وفقا لموقع دار الأوبرا المصرية.

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كما نعت مطربة الأوبرا إيناس أبو زيد وفاة الراحل عبر حسابها على «فيسبوك» وقالت «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا الروحي والفني وأول من وضع ثقته فنيًا وآمن بي ودعمني، من كنت أفتخر بالوقوف إلى جواره على خشبة المسرح، بعدما وقف إلى جواره أكبر نجوم الوطن العربي، المايسترو الكبير وأبي الغالي الحبيب عبدالحميد عبدالغفار».