شاهد في «صباح الوسط»: مسلسل «سراديب» ثلاثي الأبعاد لأول مرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف برنامج «صباح الوسط»، صباح أمس الخميس، مصمم الجرافيك والمخرج الشاب آدم العسبلي، حول التجربة الأولى من نوعها في إخراج مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد «سراديب» والذي سيعرض في شهر رمضان 2024.

وكشف العسبلي عن بعض تفاصيل المسلسل وأكد حرصه على أن تحمل شخصيات العمل السمَت والطراز الليبي الأصيل من حيث الأماكن والشخصيات والملابس والأسلوب الحركي واللهجة.

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وعن دلالة اسم العمل «سراديب» وما قد يشير إليه، أشار المخرج الشاب إلى الارتباط الوثيق بين الاسم وبين القصص التي ستتناولها الحلقات، حيث أن في بداية كل حلقة يُفتح سرداب على عالم وأحداث مغايرة بقالب فانتازي، واعدا المشاهدين برؤية عمل غير مسبوق.

عمل درامي ثلاثي أبعاد لأول مرة في ليبيا

وأفاد العسبلي أن فكرة السيناريو كانت منذ البداية عند والده الفنان القدير عبدالسيد آدم، لصنع عمل درامي ثلاثي أبعاد لأول مرة في ليبيا، وسيكون من ثلاث عشرة حلقة تتراوح مدة الحلقة الزمنية ما بين ست دقائق إلى خمس عشرة دقيقة.

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

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