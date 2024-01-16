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إلتون جون ينضم لقائمة الفائزين بأبرز 4 جوائز موسيقية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 12:11 مساء
إلتون جون ينضم لقائمة الفائزين بأبرز 4 جوائز موسيقية أميركية
المنتج بن وينستون في حفلة توزيع جوائز «إيمي» لوس أنجليس، 15 يناير 2024. (أ ف ب)
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صعد الإثنين الموسيقي البريطاني الشهير إلتون جون إلى قائمة الفنانين الذين فازوا بالجوائز الفنية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة «إيمي» و«غرامي» و«أوسكار» و«توني» عن عمل مصور لإحدى آخر حفلاته.

وفاز جون (76 عاما) الذي لم يكن حاضرا في لوس أنجليس في حفل توزيع جوائز «إيمي» الخامسة والسبعين، بجائزة أفضل أداء حي عن حفلة أحياها في هذه المدينة 20 نوفمبر 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المنتج بن وينستون في تعليقه على فوزه بالجائزة على المسرح «كنا نعلم أنه سيكون حفلا تاريخيا لأنه كان الأخير لإلتون في أميركا الشمالية» وقد أحياه في إطار جولته الوداعية العالمية «فيرويل ييلو بريك رود» التي تضمنت 328 حفلة على خمس سنوات ودرّت إيرادات ناهزت مليار دولار.

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وحقق النجم التاسع عشر في تلك القائمة هذا الإنجاز المعروف باسم «EGOT» (وهي الأحرف الأولى للجوائز الأربع أي أوسكار (السينما) وتوني (المسرح) و«غرامي» (الموسيقى) وصولا إلى جائزة «إيمي» (التلفزيون) خصوصا بعد أودري هيبورن وووبي غولدبرغ وميل بروكس وجون ليجند وفيولا ديفيس.

أضاف وينستون «لكننا لم نكن نعلم أن ما سيكون تاريخيا هو فوز رجل اخترع كل الموسيقى التصويرية لحياتنا، ذلك الذي فعل الكثير من أجل المجتمع، أحد أبطالنا، لم نكن نعرف أنه سيفوز بـ«EGOT».

وأحيا إلتون جون في 20 نوفمبر 2022، آخر حفلة له في أميركا الشمالية، أمام أكثر من 140 ألف متفرج في ملعب دودجر في لوس أنجليس، المدينة التي أسهمت في انطلاقة مسيرته العالمية قبل نصف قرن.

وعلى مسرح ملعب البيسبول هذا، الذي استضاف اثنتين من أشهر حفلاته في العام 1975، قدم إلتون جون حفلة موسيقية خلال أمسية خاصة جدا ومؤثرة للغاية، تم بثها مباشرة على منصة ديزني بلاس.

وانتهت جولة الوداع العالمية في ستوكهولم في يوليو الماضي.

وقد فاز إلتون جون سابقا بجائزتي أوسكار عن أغنيتيه الأصليتين «ذي لاين كينغ» (1994) و«روكيتمان» (2019)، وبجائزة «توني» عن موسيقى مسرحية «عايدة» العام 2000، فضلا عن خمس جوائز «غرامي».

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