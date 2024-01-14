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مهرجان «إيمي» يستأنف فعالياته ومسلسل «ساكسيشن» في المقدمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 04:33 مساء
مهرجان «إيمي» يستأنف فعالياته ومسلسل «ساكسيشن» في المقدمة
منظر عام يظهر السجادة الحمراء قبل حفل توزيع جوائز إيمي في لوس أنجلوس في 19 سبتمبر 2021. (رويترز)
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ينتظم حفل توزيع جوائز إيمي، الذي يكرم أفضل الأعمال التلفزيونية، يوم الإثنين المقبل، بعد تأجيله في شهر سبتمبر الماضي على خلفية إضرابات هوليوود.

ويتصدر المسلسل الدرامي «ساكسيشن» قائمة الأعمال المرشحة للفوز، حيث حصل على 27 ترشيحا لهذه الجوائز التلفزيونية المرموقة، وفقا لوكالة «رويترز».

ويدور المسلسل حول عائلة ثرية لكنها بائسة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بثالث جائزة له عن أفضل عمل درامي، بعد أن نال الأحد الماضي أربعا من جوائز جولدن جلوب، وتوقع بعض الخبراء أن يكتسح (ساكسيشن) جوائز إيمي في فئات التمثيل الدرامي الأربع.

«ساكسيشن» يتصدر سباق جوائز «إيمي» بـ27 ترشيحا
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وجرى بث بعض الأعمال التلفزيونية المرشحة لنيل الجوائز بدءًا من يونيو 2022، في حين جرى إعلان الترشيحات في يوليو 2023 والتصويت في الشهر التالي.

ومع انتهاء الإضراب، ستمنح جوائز إيمي هوليوود فرصة لتسليط الضوء على المسلسلات التلفزيونية أو التي تجري مشاهدتها عبر منصات البث، مثل «أبوت إليمنتري» المرشح لجائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وسيقدم الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون حفل جوائز إيمي الذي سيجري بثه مباشرة من وسط مدينة لوس أجليس على شبكة «فوكس» التلفزيونية.

معلومات عن جائزة الإيمي
جائزة الإيمي هي جائزة أميركية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني.

تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

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