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«ساكسيشن» يتصدر سباق جوائز «إيمي» بـ27 ترشيحا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 09:14 صباحا
«ساكسيشن» يتصدر سباق جوائز «إيمي» بـ27 ترشيحا
فريق مسلسل «ساكسيشن» الفائز بجائزة «إيمي» التلفزيونية لأفضل مسلسل درامي في لوس أنجليس، 12 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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تصدر مسلسل «ساكسيشن» الذي توفره «إتش بي أو» سباق جوائز «إيمي»، إذ حصد 27 ترشيحا في تلك الجوائز التي تعتبر تلفزيونيا في منزلة جوائز الأوسكار سينمائيا.

ويتناول المسلسل قصة عائلة نافذة تمزقها الخلافات والنزاعات الهادفة إلى السيطرة على إمبراطورية إعلامية، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيكون «ذي لاست أوف آس» الذي نال 24 ترشيحا، و«ذي وايت لوتس» الذي حصل على 23 ترشيحا، وهما من «إتش بي أو» أيضا، أبرز المسلسلات المنافسة لـ«ساكسيشن».

المسلسلات الكوميدية والقصيرة
أما في الفئات الخاصة بالمسلسلات الكوميدية، فكانت الصدارة من نصيب «تد لاسو» الذي يروي مغامرات مدرب كرة قدم أميركية لفريق كرة قدم إنكليزي، إذ بلغ عدد ترشيحاته واحدا وعشرين.

وفي مجال المسلسلات القصيرة، برز إنتاجان من «نتفليكس» نال كل منهما 13 ترشيحا هما «بيف» الذي يتناول قصة تحدٍ ومواجهة بين رجل وامرأة من أصول آسيوية يقودان سيارتيهما بغضب، و«دامر: مونستر- ذي جيفري دامر ستوري» عن قاتل أميركي سفاح شهير.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال الخامس والسبعون لتوزيع جوائز «إيمي» في 18 سبتمبر المقبل، لكن موعده قد يُرجأ في حال قرر الممثلون الهوليووديون كما يُتوقع تنفيذ إضراب اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت لوس أنجليس.

ويُحتمل أن يؤدي الإضراب في حال نُفذ إلى مقاطعة نجوم هوليوزد احتفال توزيع جوائز «إيمي»، وهو ما حدا بالمنظمين إلى درس إمكان تأجيله إلى نوفمبر، أو حتى إلى السنة المقبلة، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

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