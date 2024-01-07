  • Alwasat News
Atwasat

«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:54 مساء
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي
غلاف الكتاب الجديد للناقد والكاتب الليبي عبدالحكيم المالكي من تصميم التشكيلي الليبي عادل معيتيق. (الإنترنت)
alwasat radio

صدر الكتاب النقدي الجديد «دراسة منفصل ومتصل السرد والتصوير الفني في الرواية.. دراسة لنماذج من الرواية التونسية» للناقد والكاتب الليبي عبدالحكيم المالكي، بغلاف من تصميم الفنان التشكيلي الليبي عادل معيتيق.

والكتاب الصادر عن دار تالة للطباعة والنشر، يتناول محموعة من السرديات التونسية، التي يقول عنها المالكي في تصريح إلى بوابة الوسط «الروايات التي اشتغلت عليها في الكتاب حول الرواية التونسية، تحمل كل منها ما يميزها فنيا، وأيضا من ناحية قضيتها وموضوعها».

ويعد هذا الكتاب النقدي هو الإصدار الثالث عشر في مشروعه النقدي الذي ينتهج فيه دراسة السرد الليبي والعربي، ويتناول روايات «وجهان لجثة واحدة» للأديب الأزهر بن الحبيب الصحراوي ، ورواية «مرافئ الجليد» لمحمد جابلي، ورواية «مخلاة السراب» لنور الدين العلوي، ورواية «محاكمة كلب» لعبدالجبار العش، ورواية «الدوار» لمجدي بن عيسى، ورواية «ترانيم البردي القديمة» لآمال النخيلي.

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
رواية جديدة عن الصداقة والأسرة وحقائق المنفى لهشام مطر

وعن الكتاب قال المالكي «الكتاب جزء من مشروع حول الرواية العربية، ولي مخطوط كتاب حول الروائي المصري خليل الجيزاوي تحت الطبع، ومخطوط كتاب حول تجربة روائيين مصريين، كما ألف سابقا كتابا حول نخبة عربية عنونته التداخل النوعي والإجناسي مدخلا لدراسة الرواية العربية».

 مئة دراسة مطولة منشورة حول الأدب الليبي
وعن قراءاته النقدية للقصة الليبية القصيرة قال «لي ستة كتب مطبوعة حول القصة الليبية، ومخطوطين تحت الطبع، أحد هذه الكتب كتاب تطبيقي حول قصة الميثاق للأديب الليبي عبدالله الغزال».

وأضاف الناقد المالكي «لي أربعة كتب حول الرواية الليبية وكتابين مشتركين، أحدهما حول رواية حرب الغزالة للأستاذة عائشة ابراهيم، كما أزمع مراجعة أكثر من كتاب حول الرواية الليبية، بواقع أكثر من مئة دراسة مطولة منشورة حول الأدب الليبي».

من زاوية أخرى فإنني أتابع باستمرار أطاريح ورسائل حول الأدب الليبي.

وأشار إلى أن الكتاب النقدي «دراسة منفصل ومتصل السرد والتصوير الفني في الرواية.. دراسة لنماذج من الرواية التونسية» سيكون متوفرا بجناح اتحاد الناشرين الليبيين. معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورت الـ55، والمقرر إقامة فعالياته في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري وحتى 6 فبراير

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب الله» و«إسرائيل»؟

أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب...
«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية

«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية
«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش

«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش
«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف 70% من مقدراتنا

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف ...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات

بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً

غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة

«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء ...
الكاتب والمسرحي الليبي علي الفلاح عضو تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14
الكاتب والمسرحي الليبي علي الفلاح عضو تحكيم مهرجان المسرح العربي ...
اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يهنئ الكوني بعامه الماسي
اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يهنئ الكوني بعامه الماسي
النيجر تحاول جاهدة الحفاظ على موسيقاها التقليدية
النيجر تحاول جاهدة الحفاظ على موسيقاها التقليدية
الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي
الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة الوسط)
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم ......
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا: مقابر منحوتة في الصخر من العصرين البطلمي والروماني
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا: مقابر منحوتة في الصخر ......
«باربي» و«أوبنهايمر» الأوفر حظا في الفوز بجوائز غولدن غلوب
«باربي» و«أوبنهايمر» الأوفر حظا في الفوز بجوائز غولدن غلوب...
الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي
الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي...
النيجر تحاول جاهدة الحفاظ على موسيقاها التقليدية
النيجر تحاول جاهدة الحفاظ على موسيقاها التقليدية...
المزيد