«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر الكتاب النقدي الجديد «دراسة منفصل ومتصل السرد والتصوير الفني في الرواية.. دراسة لنماذج من الرواية التونسية» للناقد والكاتب الليبي عبدالحكيم المالكي، بغلاف من تصميم الفنان التشكيلي الليبي عادل معيتيق.

والكتاب الصادر عن دار تالة للطباعة والنشر، يتناول محموعة من السرديات التونسية، التي يقول عنها المالكي في تصريح إلى بوابة الوسط «الروايات التي اشتغلت عليها في الكتاب حول الرواية التونسية، تحمل كل منها ما يميزها فنيا، وأيضا من ناحية قضيتها وموضوعها».

ويعد هذا الكتاب النقدي هو الإصدار الثالث عشر في مشروعه النقدي الذي ينتهج فيه دراسة السرد الليبي والعربي، ويتناول روايات «وجهان لجثة واحدة» للأديب الأزهر بن الحبيب الصحراوي ، ورواية «مرافئ الجليد» لمحمد جابلي، ورواية «مخلاة السراب» لنور الدين العلوي، ورواية «محاكمة كلب» لعبدالجبار العش، ورواية «الدوار» لمجدي بن عيسى، ورواية «ترانيم البردي القديمة» لآمال النخيلي.

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وعن الكتاب قال المالكي «الكتاب جزء من مشروع حول الرواية العربية، ولي مخطوط كتاب حول الروائي المصري خليل الجيزاوي تحت الطبع، ومخطوط كتاب حول تجربة روائيين مصريين، كما ألف سابقا كتابا حول نخبة عربية عنونته التداخل النوعي والإجناسي مدخلا لدراسة الرواية العربية».

مئة دراسة مطولة منشورة حول الأدب الليبي

وعن قراءاته النقدية للقصة الليبية القصيرة قال «لي ستة كتب مطبوعة حول القصة الليبية، ومخطوطين تحت الطبع، أحد هذه الكتب كتاب تطبيقي حول قصة الميثاق للأديب الليبي عبدالله الغزال».

وأضاف الناقد المالكي «لي أربعة كتب حول الرواية الليبية وكتابين مشتركين، أحدهما حول رواية حرب الغزالة للأستاذة عائشة ابراهيم، كما أزمع مراجعة أكثر من كتاب حول الرواية الليبية، بواقع أكثر من مئة دراسة مطولة منشورة حول الأدب الليبي».

من زاوية أخرى فإنني أتابع باستمرار أطاريح ورسائل حول الأدب الليبي.

وأشار إلى أن الكتاب النقدي «دراسة منفصل ومتصل السرد والتصوير الفني في الرواية.. دراسة لنماذج من الرواية التونسية» سيكون متوفرا بجناح اتحاد الناشرين الليبيين. معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورت الـ55، والمقرر إقامة فعالياته في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري وحتى 6 فبراير