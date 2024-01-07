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اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا: مقابر منحوتة في الصخر من العصرين البطلمي والروماني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 08:08 مساء
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا: مقابر منحوتة في الصخر من العصرين البطلمي والروماني
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
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نجحت البعثة الأثرية الإسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم برئاسة د. مايته ماسكورت ود. استر بونس ميلادو في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعدد من المومياوات من العصر الروماني، وذلك خلال أعمال حفائرها بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، وسط مصر.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقابر التي جرى اكتشافها من العصر الروماني عُثر عليها في الناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهنسا، وهي مقابر ذات نمط جديد من الدفن حيث تتكون من حفرة في الصخر الطبيعي في باطن الأرض.

المنطقة لا تزال تبوح بأسرارها
وعثرت البعثة لأول مرة في منطقة البهنسا، علي تماثيل التراكوتا، تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع على رأسها إكليلا نباتيا يعلوه تاج، الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة لا تزال تبوح عن العديد من الأسرار وطرز الدفن بها خلال العصور المختلفة.

ومن جانبه أكد د. عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، بأن البعثة عثرت أيضا على أجزاء من البردي داخل ختم من الطين بالإضافة إلى عدد كبير من المومياوات الملفوفة بلفائف ملونة غُطي وجه البعض منها بأقنعة جنائزية مذهبة وملونة، كما عثر بداخل فم اثنتين منها على لسان من الذهب، وهي شعيرة معروفة من العصر الروماني في البهنسا للحفاظ على المتوفي.

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وقال د. جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى إن التصميم المعماري للمقابر في هذا الموقع عبارة عن بئر من الحجر ينتهي بباب مغلق بالطوب اللبن يؤدي إلى حفرة كبيرة عثر بداخلها على مجموعة من التوابيت الفارغة وأخرى مغلقة بداخلها مومياوات مغطاه بالكارتوناج الملون، مضيفا أن العثور على 23 مومياء محنطة خارج التوابيت، وأربعة توابيت ذات شكل آدمي يوجد بداخل أحدهما مومياوتين وقنينات عطور نذرية صغيرة. 

وأفاد د. حسان عامر أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن عدد من الكتل الحجرية التي تعود لمبنى مهدم زُيّن عدد كبير منها برسومات نباتية وعناقيد من العنب ومحموعات من الحيوانات والطيور مثل الحمام وثعابين كوبرا، لافتا إلى أن البعثة سوف تستكمل أعمالها في الموقع خلال مواسم الحفائر القادمة، في محاولة للكشف عن المزيد.

اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
اكتشاف أثري جديد في البهنسا بالمنيا. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
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