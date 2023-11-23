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مصر تسترد قطعا أثرية ورفات مومياوات من نيوزيلاندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 01:58 مساء
مصر تسترد قطعا أثرية ورفات مومياوات من نيوزيلاندا
رفات مومياء استردتها مصر من نيوزيلندا، 23 نوفمبر 2023. (الخارجية المصرية)
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تسلمت مصر قطعًا أثرية ورفات مومياوات استردتها من نيوزيلند أخيرًا، وفق ما أعلنت ،اليوم الخميس، وزارة الخارجية المصرية.

وسلمت وزارة الخارجية القطع الأثرية إلى وزارة السياحة والآثار، واستردت السفارة المصرية في ولينجتون هذه القطع في مراسم احتفالية في نهاية أكتوبر الماضي من متحفي وانجانوي وساوثلاند النيوزيلنديين، وفق بيان صادر عن الوزارة المصرية.
 
وآنذاك، استضافت السفارة المصرية في ولينجتون ممثلين عن المتحفين المذكورين وعن وزارة الخارجية النيوزيلندية ومجموعة من المواطنين من السكان الأصليين «الماوري» لإقامة مراسم تسليم الرفات الأثرية المصرية وفقاً لتقاليدهم.

وبدأت عملية استرداد هذه القطع في العام ۲۰۱۸، إذ سبق لمسئولي المتحفين أن أبدوا استعدادهم لرد تلك القطع الأثرية ورفات المومياوات تماشيًا مع عادات وتقاليد شعب «الماوري»، إلا أن انتشار جائحة «كورونا» حال دون ذلك، وفق البيان المصري.

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