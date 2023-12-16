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مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 07:47 مساء
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
رأس تمثال الملكة المصرية نفرتيتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن عالم الآثار المصري زاهي حواس عن خططه البحثية للكشف عن هوية مومياءتين غامضتين العام المقبل، إحداهما مقطوعة الرأس، ومن المحتمل أن تكون بقايا الملكة المصرية نفرتيتي المفقودة منذ فترة طويلة.

وتحدث زاهي حواس، وزير الدولة المصري السابق لشؤون الآثار  إلى صحيفة «ذي صن» حول هذا الاكتشاف الضخم، وقال: «أسعى من خلال فحص الحمض النووي الذي أعمل عليه الآن للبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي».

وتابع حواس: «لدينا مومياوات لملكات ليس لها أسماء ونعمل الآن على تحديد إحدى هذه المومياوات، ربما تكون للملكة نفرتيتي».

قد تكون إحداهما نفرتيتي والأخرى ابنتها
وكشف خبير الآثار أن المومياءتين المذكورتين ليس لهما رأس، وتابع «قد تكون إحداهما مومياء نفرتيتي والأخرى قد تكون مومياء ابنتها عنخ إسن آمون ملكة توت عنخ آمون».

وعن الوقت الذي سيكشف فيه عن نتائج أبحاثه قال: «بعد أربعة أشهر من الآن، سنتمكن من الإعلان عن اكتشاف المومياء».

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ويذكر أن الملكة نفرتيتي كانت زوجة الفرعون أمنحتب الرابع وعاشت خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهي معروفة بأنها زوجة أبي الفرعون توت عنخ آمون، وتُعتبر نفرتيتي واحدة من أشهر ملكات مصر.

ويعد التمثال الذي يصور وجهها من أكثر الأعمال الفنية المنسوخة من مصر القديمة، وهو موجود في متحف برلين الجديد.

لذا يهتم علماء الآثار في جميع أنحاء العالم بالعثور على قبرها وبقاياها، حتى أن البعض يشك في أنها تختبئ خلف قبر توت عنخ آمون.

وإذا أكد حواس بقاياها خلال أربعة أشهر، فسيكون ذلك أحد أكبر الاكتشافات المصرية القديمة على الإطلاق.

 

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