لقب التميز من «جائزة ليبيا الدولية للإبداع» للأستاذة أحلام يونس الرفادي

القاهرة - بوابة الوسط

منحت جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز الأستاذة أحلام يونس الرفادي عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس جامعة بنغازي لقب التميز في موسم الجائزة التاسع للعام 2023.

و اجتازت أ. أحلام المراحل الثلاث المختلفة للتقييم، في مسابقة جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز بمجال التعليم والتدريب على مستوى ليبيا، على نطاق المنطقة الجغرافية الشرقية بليبيا، وبالتالي استحقت فوزها في المرحلة الثالثة والأخيرة من التقييم، بحسب الموقع الرسمي لجامعة بنغازي وصفحة الهيئة الليبية للبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتأتي جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز كمنصة رائدة تهدف إلى تشجيع وتكريم الابتكار والتميز في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والتدريب.

وتعد الجائزة فرصة للمشاركين لعرض إبداعاتهم ومشاريعهم المبتكرة، وتعزز دورهم في تحسين جودة التعليم وتطوير المهارات والكفاءات في المنطقة.

وتعكس الجائزة التزام ليبيا بتعزيز التعليم والتدريب على المستوى الوطني، وتعزز التفوق والابتكار في المجال التعليمي والتدريبي.