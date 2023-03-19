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«طب الطوارئ» يحصد جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 10:42 صباحا
«طب الطوارئ» يحصد جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز
جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز. (مركز طب الطوارئ)
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أعلن مركز طب الطوارئ والدعم حصوله على جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز أمس، تقديرا لما قدمه المركز من تميز في مجال طب الطوارئ.

واعتبر المركز في بيان أن «العمل الدؤوب والإخلاص وبذل الجهد والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ روح بشرية ستؤدي بلا شك إلى حصد نتائج ذات قيمة عالية»، مهنئا «منتسبى المركز كافة بهذه الجائزة، وأن تكون لهم حافزا للعطاء غير المحدود».

- ترقيات استثنائية للعاملين بجهاز الإسعاف ومركز طب الطوارئ والدعم 
- «طب الطوارئ» يعلن حصيلة أولية لضحايا اشتباكات طرابلس

خدمات مركز طب الطوارئ
يشار إلى أن مركز طب الطوارئ يقدم خدمات إسعاف عاجلة خلال الاشتباكات المتقطعة التي كانت تشهدها العاصمة طرابلس خلال العامين الأخيرين، وسط طبيعة خطرة أمنيا من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم خدمات الإسعاف والإخلاء من مناطق الاشتباكات.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قرارين بشأن منح ترقيات استثنائية للعاملين بمركز طب الطوارئ والدعم من الدرجة الحالية إلى الدرجة التي تليها، تقديرا لجهودهم المبذولة خلال اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس العام الماضي.

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