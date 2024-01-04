حفل تسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية على قوائم الإيسيسكو الإثنين القادم

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ممثلي البلديات الذين جرى تسجيل مواقع تاريخية وثقافية بها على قوائم الإيسيسكو لحضور حفل تسليم شهادات التسجيل.

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافية والتنمية المعرفية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الدعوة، اليوم الخميس، وقالت أن الحفل سيقام في الحادية عشرة صباح الإثنين القادم الموافق الثامن من يناير.

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وجاء في الدعوة «تدعوكم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لحضور حفل تسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، إلى ممثلي البلديات التي جرى تسجيل مواقع تاريخية وثقافية بها، وذلك يوم الإثنين 8 يناير 2024 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة فندق الأندلس بطرابلس».