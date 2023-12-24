اتفاق بين السياحة ومدرسة الفنون والصنائع الإسلامية على إحياء الاهتمام بالمورث الثقافي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وكيلة وزارة السياحة والصناعات التقليدية لشؤون السياحة د. حنان الحاسي ورئيس اللجنة العليا لمدرسة الفنون والصنائع الأستاذ عبدالحميد بيزان على ضرورة تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي السياحة والثقافة ومدرسة الفنون والصنائع لإحياء الاهتمام بالصناعات التقليدية والمورث الثقافي الليبي، وتوظيفه في الترويج للسياحة في ليبيا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الحاسي لمقر مدرسة الفنون والصنائع الموقت، ضمن زيارتها للمدرسة المهتمة بتخريج الحرفيين في مجال الصناعات التقليدية، حيث استقبلها رئيس اللجنة العليا للمدرسة الأستاذ عبدالحميد بيزان، وقامت الوكيلة بجولة بأقسام المدرسة وورش التدريب، وفقا لصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ثاني معلم من المعالم التاريخية بمدينة طرابلس

وأوضح بيزان خلال جلسة عمل مشتركة بينهما، أن مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية تعد ثاني معلم من المعالم التاريخية بمدينة طرابلس، وتبرز بقيمتها العلمية والتاريخية في طليعة الصروح العلمية المتخصصة في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، ويتجلى دورها في المحافظة على الصناعات التقليدية والموروث الثقافي.

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وأكدت الوكيلة من جانبها على أهمية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، بهويتها الحاضنة لروح الأصالة الليبية، معبرة عن بالغ تقديرها وامتنانها لأعضاء هيئة التدريس والمدربين والطاقم الإداري على حرصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، وترسيخ الهوية.