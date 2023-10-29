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اتفاق تعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الأعلى للمرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 04:39 مساء
اتفاق تعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الأعلى للمرأة الليبية
جانب من مراسم توقيع الاتفاق (فيسبوك)
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شهد وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف نصرالدين الفزاني، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة والمجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار البرامج التي ينفذها المجلس في تنشيط السياحة الداخلية، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

ووقع وزير السياحة مع رئيس المجلس الوطني للمرأة الليبية الدكتورة ليلى محمد سويسي اتفاق التعاون ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تنفيذ خطط وبرامج التوعية والتثقيف، بحسب ما أعلنته وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وتتضمن بنود الاتفاق تقديم الدعم بهدف المساهمة في خدمات المشاركة، والاستشارات في مجال التنشيط السياحي للبلديات، كما يهدف التعاون إلى المساهمة والمشاركة في تنظيم حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وبرامج رفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع بين الجانبين.

جانب من مراسم توقيع الاتفاق (فيسبوك)
جانب من مراسم توقيع الاتفاق (فيسبوك)
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