وفاة منتقد «العولمة الرأسمالية».. عالم السياسة الإيطالي أنطونيو نيغري

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت الفيلسوفة الفرنسية جوديث ريفال وفاة شريكها الفيلسوف وأستاذ العلوم السياسية الإيطالي أنطونيو نيغري في العاصمة الفرنسية (باريس)، مساء الجمعة، عن عمر يناهز التسعين عاما.

ولد الفيلسوف الإيطالي الشهير نيغري في الأول من أغسطس العام 1933 بمدينة بادوا الإيطالية، وهو أحد المنظرين الرئيسيين للماركسية العمالية، وكثيرا ما كان يوصف بأنه «المعلم السيئ» بسبب تفكيره ونضاله السياسي، ما دفعه إلى أن يصبح مؤسسا مشاركا ومنظرا.

وجرى سجنه واتهامه بالمشاركة في أعمال «إرهابية» وانتفاضة مسلحة، وحوكم في إطار «قضية 7 أبريل»، وتمت تبرئته في النهاية، حسب موقع «ذا ناشيونال فيو».

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ولاحقا، صدر حكم بالسجن ضده 12 عاما بتهمة «الارتباط التخريبي والتواطؤ الأخلاقي والسرقة»، وفي العام 1983، انتخب عضوا في البرلمان عن الحزب الراديكالي، واستفاد من الحصانة، وجرى إطلاقه من السجن.

بعدها هاجر نيغري إلى فرنسا ودرس في جامعة باريس والسوربون، ومدرسة الأساتذة العليا، والكلية الدولية للفلسفة في العاصمة الفرنسية.

ثم عاد إلى إيطاليا في العام 1997، حيث قضى عقوبته حتى العام 2003 بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب.

وفي العام 2002 نشر مقالة بعنوان «إمبيرو: النظام الجديد للعولمة»، التي تعد إحدى مقالاته المهمة التي انتقدت بشدة العولمة الرأسمالية.