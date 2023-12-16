وفاة الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أبناء الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان، الذي اشتهر تلفزيونياً بدور المحقق نيستور بورما، وفاته الجمعة عن 86 عاماً.

ونشأ مارشان بحي بيلفيل الشعبي في باريس، ويحمل ألبومه الأخير الصادر العام 2020 عنوان «مولود في بيلفيل»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وجسّد الراحل شخصية التحرّي الباريسي، التي ابتكرها الروائي ليو ماليه، في مسلسل تلفزيوني عُرض بين العامين 1991 و2003.

وأوضح نجله جول وابنته لوديفين، في بيان، أنه «رقد بسلام يوم الجمعة في مستشفى كافايون» جنوب شرق فرنسا.

مجموعة ترشيحات لجائزة سيزار

بدأ مارشان مسيرته الفنية عازفاً على الكلارينيت في نوادي باريس الليلية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم اتجه إلى الغناء، ومن أبرز أعماله في هذا المجال أغنية «لا باسيوناتا» العام 1965.

وبرز سينمائياً من خلال مجموعة أدوار ثانوية في أفلام لعدد من كبار المخرجين. وفي رصيده مجموعة ترشيحات لجائزة سيزار لأفضل دور مساعد، لكنه لم يفز بها سوى مرة واحدة العام 1982 عن تجسيده شخصية شرطي في فيلم «غارد آ فو» للمخرج كلود مييه.

وارتبط اسم الراحل بالنسبة للجمهور بشخصية المحقق نيستور بورما، الذي كان يعتمر قبعة داكنة، ويضع ربطة عنق غير معقودة.